Switch 2 : le point upgrade & prix pour Pikmin 4, Hyrule Warriors 2, Xenoblade Chronicles 3

Des transferts de la Switch 1 à la Switch 2, il en reste un paquet à venir et le dernier Nintendo Direct a permis de faire un point sur les trois plus proches, nous permettant de faire ci-dessous le rapide résumé (en plus des boosts de résolution et frame-rate).(12 novembre) ajoutera la possibilité de donner des ordres en vocal à l'espace de toutou, et intégrera un nouveau mode défi avec classements en ligne, dont les épreuves seront à rotation chaque week-end. 9,99€ la mise à jour.(3 décembre) proposera pour son upgrade une nouvelle héroïne mais également un mode spécial totalement plagié demais c'est la mode. Pour les possesseurs du jeu d'origine, ça devrait tourner à 9,99€ l'upgrade.(25 février) inclura tout le contenu DLC ainsi qu'un nouveau mode de difficulté. Pas d'upgrade et Key Card (c'est Koei Tecmo) mais un tout petit geste : le jeu est à 29,99€ (-50%) en précommande numérique.