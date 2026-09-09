recherche
News / Blogs
Switch 2 : le point upgrade & prix pour Pikmin 4, Hyrule Warriors 2, Xenoblade Chronicles 3
Des transferts de la Switch 1 à la Switch 2, il en reste un paquet à venir et le dernier Nintendo Direct a permis de faire un point sur les trois plus proches, nous permettant de faire ci-dessous le rapide résumé (en plus des boosts de résolution et frame-rate).

- Pikmin 4 (12 novembre) ajoutera la possibilité de donner des ordres en vocal à l'espace de toutou, et intégrera un nouveau mode défi avec classements en ligne, dont les épreuves seront à rotation chaque week-end. 9,99€ la mise à jour.

- Xenoblade Chronicles 3 (3 décembre) proposera pour son upgrade une nouvelle héroïne mais également un mode spécial totalement plagié de Vampire Survivors mais c'est la mode. Pour les possesseurs du jeu d'origine, ça devrait tourner à 9,99€ l'upgrade.

- Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau (25 février) inclura tout le contenu DLC ainsi qu'un nouveau mode de difficulté. Pas d'upgrade et Key Card (c'est Koei Tecmo) mais un tout petit geste : le jeu est à 29,99€ (-50%) en précommande numérique.





1
Qui a aimé ?
link49
publié le 09/09/2026 à 17:38 par Gamekyo
commentaires (2)
cyr publié le 09/09/2026 à 18:14
Pour hyrule warior l'ere du fléau ça me fait chier car j'ai pas celui la, qui a fait que j'ai pas pris l'opus switch2 (troisième épisode)....

30 balle.....putian je sais pas....c'est temporaire en plus...évidemment.
gally099 publié le 09/09/2026 à 18:39
S'il y avait eu une extension sur hyrule warrior , j'aurai peut être pris mais ayant le jeu de base et sans upgrade , même si j'ai adoré le jeu tant pis pour eux.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Xenoblade Chronicles 3
28
Ils aiment
Nom : Xenoblade Chronicles 3
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Monolith Software
Genre : RPG
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo