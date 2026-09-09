Switch 2 : le point upgrade & prix pour Pikmin 4, Hyrule Warriors 2, Xenoblade Chronicles 3
Des transferts de la Switch 1 à la Switch 2, il en reste un paquet à venir et le dernier Nintendo Direct a permis de faire un point sur les trois plus proches, nous permettant de faire ci-dessous le rapide résumé (en plus des boosts de résolution et frame-rate).
- Pikmin 4 (12 novembre) ajoutera la possibilité de donner des ordres en vocal à l'espace de toutou, et intégrera un nouveau mode défi avec classements en ligne, dont les épreuves seront à rotation chaque week-end. 9,99€ la mise à jour.
- Xenoblade Chronicles 3 (3 décembre) proposera pour son upgrade une nouvelle héroïne mais également un mode spécial totalement plagié de Vampire Survivors mais c'est la mode. Pour les possesseurs du jeu d'origine, ça devrait tourner à 9,99€ l'upgrade.
- Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau (25 février) inclura tout le contenu DLC ainsi qu'un nouveau mode de difficulté. Pas d'upgrade et Key Card (c'est Koei Tecmo) mais un tout petit geste : le jeu est à 29,99€ (-50%) en précommande numérique.
30 balle.....putian je sais pas....c'est temporaire en plus...évidemment.