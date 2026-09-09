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Mario Kart World accueille des circuits de l'épisode SNES, et c'est disponible de suite
L'upgrade de Mario Kart 8 Deluxe n'aura pas fait oublier Mario Kart World très longtemps et ce dernier boost enfin son contenu, gratuitement d'ailleurs (encore heureux à 90€ le jeu) avec deux nouveaux rally et surtout l'arrivée de nouveaux circuits, précisément 10 issus de Super Mario Kart pour se taper un délire à l'ancienne, mais pour l'heure sans coupe dédiée puisque ce sera uniquement en Course VS. Faut pas trop en demander.

Voici toujours le trailer d'annonce, et la mise à jour est disponible maintenant.

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publié le 09/09/2026 à 18:15 par Gamekyo
commentaires (6)
cyr publié le 09/09/2026 à 18:18
Peut-être que demain il y aura les circuits snes, puis n64 et ainsi de suite.....ou de nouveau mode....Fair voir
blondexgf publié le 09/09/2026 à 18:24
Ces circuits ne sortent pas de nulle part, ils étaient déjà dans le jeu. Le circuit Mario regroupe SNES Circuit Mario 1, 2 et 3, et les autres peuvent être trouvés dans l'open world. Juste que maintenant, on peut jouer tous ces circuits séparément, ce qui est quand même sympa.
masharu publié le 09/09/2026 à 18:25
"Nouveaux circuits" non, ils sont déjà dans le jeu c'est juste que ça sert de décors / route de rally.

Toujours pas de skins pour DK et Pauline qui n'en ont qu'un chacun...
drybowser publié le 09/09/2026 à 18:31
C'est toujours rassurant de voir une update sur ce jeu je commençai vraiment à penser que Nintendo l'avait abandonné !
amario publié le 09/09/2026 à 18:40
C'est quoi ces faux rajout qui sont déjà dans le jeu. Les mecs font des tracés et te les sortes comme ci ça avait demandé de taf en plus. Limite un éditeur de circuit on aurait pu faire le taf
taiko publié le 09/09/2026 à 18:43
C'est vraiment honteux cette maj
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Mario Kart World
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Nom : Mario Kart World
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : course
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