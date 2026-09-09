Mario Kart World accueille des circuits de l'épisode SNES, et c'est disponible de suite

L'upgrade den'aura pas fait oubliertrès longtemps et ce dernier boost enfin son contenu, gratuitement d'ailleurs (encore heureux à 90€ le jeu) avec deux nouveaux rally et surtout l'arrivée de nouveaux circuits, précisément 10 issus depour se taper un délire à l'ancienne, mais pour l'heure sans coupe dédiée puisque ce sera uniquement en Course VS. Faut pas trop en demander.Voici toujours le trailer d'annonce, et la mise à jour est disponible maintenant.