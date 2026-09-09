Mario Kart World accueille des circuits de l'épisode SNES, et c'est disponible de suite
L'upgrade de Mario Kart 8 Deluxe n'aura pas fait oublier Mario Kart World très longtemps et ce dernier boost enfin son contenu, gratuitement d'ailleurs (encore heureux à 90€ le jeu) avec deux nouveaux rally et surtout l'arrivée de nouveaux circuits, précisément 10 issus de Super Mario Kart pour se taper un délire à l'ancienne, mais pour l'heure sans coupe dédiée puisque ce sera uniquement en Course VS. Faut pas trop en demander.
Voici toujours le trailer d'annonce, et la mise à jour est disponible maintenant.
Toujours pas de skins pour DK et Pauline qui n'en ont qu'un chacun...