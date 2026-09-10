Atlus : Persona 4 Revival et Persona 6 sortiront évidemment sur Switch 2

Les joueurs Switch 2 n'auront pas besoin d'attendre des plombes pour toucher àavec une sortie annoncée pour le 20 mai 2027, soit « seulement » trois mois après les autres, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series sans oublier le Day One Game Pass.Et pour éviter un suspense inutile, Atlus confirme de suite que la console de Nintendo aura droit comme les autres à, titre sur lequel la communication n'a pas encore été plus loin qu'un logo, mais la sortie est estimée depuis longtemps pour 2027, encore plus depuis le leak de l'intégralité des succès sur Steam.