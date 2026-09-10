Atlus : Persona 4 Revival et Persona 6 sortiront évidemment sur Switch 2
Les joueurs Switch 2 n'auront pas besoin d'attendre des plombes pour toucher à Persona 4 Revival avec une sortie annoncée pour le 20 mai 2027, soit « seulement » trois mois après les autres, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series sans oublier le Day One Game Pass.
Et pour éviter un suspense inutile, Atlus confirme de suite que la console de Nintendo aura droit comme les autres à Persona 6, titre sur lequel la communication n'a pas encore été plus loin qu'un logo, mais la sortie est estimée depuis longtemps pour 2027, encore plus depuis le leak de l'intégralité des succès sur Steam.
Kingdom Hearts 4, Divinity, The Witcher 4... je les prendrai ailleurs.
Est ce que quelqu'un sait si depuis, des MàJ ont optimisé le truc ?
Leur PS6 ils peuvent se la foutre au cul en attendant.
rbz zekk Il dit "je veux y croire" donc non pas officiel désolé si ça parait agressif mais vous savez lire ?
Effectivement le tient, mais également qu'il veut croire aux projet persona 6 parce qu’il sait déjà que c’est cette team derrière...
Comme moi, je sais que Rbz a envie de changement pour la série
"p6 par la team SMTV je veut y croire" c'est différent de "p6 par la team SMTV , je veut y croire". Avec la virgule il y a plus de chance que se soit le sens qu'évoque Zekk.
Après, rbz quand il verra les messages va sûrement rire de voir l'ampleur que son message a créé:mol:
« J’espère que Persona 6 sera développé par l’équipe de Shin Megami Tensei V, même si je ne sais pas si cela arrivera réellement mais je veux y croire. »
1/ Pourquoi lui aurait l'information de la team développant le jeu en avant première ?
2/ C'est de la sur-interprétation le fait qu'il parle de la qualité du jeu, car la seule chose dont-il parle, c'est de la team de développement rien de plus.
3/ La ponctuation au contraire elle va dans le sens de mon interprétation. Il sépare son hypothèse et son espoir par une virgule. Si il n'y avait pas eu de virgule, ça aurait été encore moins évident, le sens de sa phrase.
Dans tous les cas avec l'IA de google, ça vous prend dix secondes en recherche google pour comprendre ce qu'il a voulu dire car on ne connait pas la team exacte derrière Mais le sujet de l'interprétation ici, était intéressant.
Si c'était pour dire "J'espère que le jeu sera bien, vu la team SMT V au développement", il y aurait eu mille manières de l'écrire plus clairement pour aller dans ce sens là.
Bref c'est mal écrit de base ahah.
thor c'est intéressant le Français et l'interprétation en vrai
Tout les prochain FF
Tout les prochain DQ
Tout les prochain KH
Tout les prochain MH
Tout les prochain Persona
Tout les prochain Pokémon
Tout les prochain Mario
Tout les prochain Zelda
Bref, la seule, l'unique Nintendo Switch 2
sinon oui aozora78 à tout dit.
désolé pour le faux espoir
bon n'empêche si ça arrive, ça serait pas déconnant vus l'univers beaucoup plus centré sur l'occulte. en plus la team SMT a largement fait ses preuves avec vengeance.
je vois bien atlus leur demander de bosser sur la plus grosse ip du studio
Persona 6 est développé par P-Studio, l'équipe interne d'Atlus historiquement responsable de la série Persona depuis Persona 3.
Atlus/Sega l'a confirmé officiellement lors de l'annonce de juin 2026.
Et c'est intéressant parce que ce n'est plus du tout l'équipe de Persona 3/4/5 sous la direction de Katsura Hashino :
P-Studio ? Persona 6
Kazuhisa Wada est toujours le directeur de P-Studio.
Hashino a quitté P-Studio après Persona 5 pour créer Studio Zero, l'équipe derrière Metaphor: ReFantazio.
Plusieurs anciens cadres de l'ancienne équipe sont donc partis avec lui, notamment Shigenori Soejima, ce qui change potentiellement beaucoup l'identité de P6.
Wada a lui-même annoncé P6 en tant que directeur de P-Studio, en précisant que le jeu sortira après Persona 4 Revival.
Mais il y a un point important
On ne connaît pas encore publiquement la composition précise de l'équipe de Persona 6 : réalisateur du jeu, scénariste principal, character designer, compositeur, etc. Atlus n'a montré qu'un teaser et reste très discret sur le staff.
aozora78 T'imagines même pas à quel point je ne le sais que trop bien.
rbz Tu dis ça comme si Sonic Forces n'avait jamais existé. Audacieux.
Bref, pour être sérieux un minimum et en venir à la news, c'était assez évident comme annonce, mais on va attendre de voir le format des jeux.
Pour pas première question, j'ai dit vu plus d’une fois rbz avoir des informations que je n'avais pas ! Ça n’etait donc pas de déconnant pour moi...
Le français est une langue complexe avec des phrases qui peuvent avoir plusieurs sens, comme c’est le cas ici.
Ce qui rend ton intervention inutilement agressive
silentwolf Je trouve que ça ressemble quand même à ce qui a pu être fait sur Smt 4/2 ( je connais plus le nom exact) en plus sobre
thor GKC assurément, faut pas rêver hein.
Tout les jeux Japonnais ça aurais été plus simple
Me reste 300 go d'espace (200 sur ma carte 1 to et 100 dans la mémoire).
J'ai réorganiser mes jeux hier. Ben je suis loin du compte.
Je peux virer 200 go de jeux switch 1 encore.
Et après faudra que je vire les jeux switch 1 sur ma carte 256 go,(que j'ai transférer hier)et après je devrais commencer a effacer des jeux switch2 .
Non c'est la merde niveau place.
Ocarina of time prendre 27 go.
L'upgrade de witcher 3 va me piquer une 20ene de go.
Pikmin 4 j'hésite de faire l'upgrade mais le nouveau mode m'intéresse.
Je voulais la copile kingdom heart, mais 130 go lol....
Quelqu'un a un numéro ou une adresse mail d'un haut placé chez nintendo?
Parce que .....le nouveau kirby, pokemon vent, kingdom heart 4, alien isolation 2, crasy taxi, etc etc etc....
Non il faut un ssd externe. Je mettrais 2 to. Et encore....a la vitesse ou les jeux sont annoncés, et le poids surtout des jeux....