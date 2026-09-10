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Atlus : Persona 4 Revival et Persona 6 sortiront évidemment sur Switch 2
Les joueurs Switch 2 n'auront pas besoin d'attendre des plombes pour toucher à Persona 4 Revival avec une sortie annoncée pour le 20 mai 2027, soit « seulement » trois mois après les autres, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series sans oublier le Day One Game Pass.

Et pour éviter un suspense inutile, Atlus confirme de suite que la console de Nintendo aura droit comme les autres à Persona 6, titre sur lequel la communication n'a pas encore été plus loin qu'un logo, mais la sortie est estimée depuis longtemps pour 2027, encore plus depuis le leak de l'intégralité des succès sur Steam.

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publié le 10/09/2026 à 08:53 par Gamekyo
commentaires (28)
rbz publié le 10/09/2026 à 09:01
p6 par la team SMTV , je veut y croire
aozora78 publié le 10/09/2026 à 09:06
2 grosses raisons de plus pour me prendre une Switch 2 en fin d'année. Après GTA 6 et God of War Laufey, c'est finito Playstation. Until Dawn 2 ce sera en multi local fin 2027.

Kingdom Hearts 4, Divinity, The Witcher 4... je les prendrai ailleurs.
edgar publié le 10/09/2026 à 09:19
aozora78 PC et Switch 2, clairement le couple gagnant de la prochaine génération.
zekk publié le 10/09/2026 à 09:24
rbz Vraiment?
shirou publié le 10/09/2026 à 09:29
rbz C'est une info officiel que c'est la même team qui a fait SMTV qui a travaillé sur P6 ?
silentwolf publié le 10/09/2026 à 09:30
Je crois avoir vu des tests, au moment de la sortie, de Persona 3 R sur switch 2 qui était plutot mitigé sur le rendu du jeu.
Est ce que quelqu'un sait si depuis, des MàJ ont optimisé le truc ?
silentwolf publié le 10/09/2026 à 09:31
shirou en tout cas ce n'est pas la team de persona 5 vu qu'ils ont changé de studio et ont fait metaphor. C'est donc forcément une nouvelle team. Par contre ils ont forcément bossé sur Persona 5 royal
aozora78 publié le 10/09/2026 à 09:32
edgar yes, j'ai pas beaucoup d'attentes niveaux exclusivités Nintendo honnêtement, rien ne me hype à part Ocarina of Time et Metroid Ravenous... rien d'excitant. Mais si FromSoftware et Atlus sortent tous leurs prochains jeux sur PC et/ou Switch 2, j'aurais le choix de la plateforme, plus besoin de Playstation pour 3 exclusivités qui se battent en duel.

Leur PS6 ils peuvent se la foutre au cul en attendant.

rbz zekk Il dit "je veux y croire" donc non pas officiel désolé si ça parait agressif mais vous savez lire ?
zekk publié le 10/09/2026 à 09:33
silentwolf c’est un peu plus compliqué que ça il me semble, si j'ai bien compris la team persona a splitté en deux team
zekk publié le 10/09/2026 à 09:36
aozora78 non cette phrase peut avoir plusieurs sens...

Effectivement le tient, mais également qu'il veut croire aux projet persona 6 parce qu’il sait déjà que c’est cette team derrière...

Comme moi, je sais que Rbz a envie de changement pour la série
shirou publié le 10/09/2026 à 09:44
aozora78 zekk je veux pas être paraitre agressif non plus mais la ponctuation tu connais ?

"p6 par la team SMTV je veut y croire" c'est différent de "p6 par la team SMTV , je veut y croire". Avec la virgule il y a plus de chance que se soit le sens qu'évoque Zekk.
thor publié le 10/09/2026 à 09:49
Je veux pas vivre dans un monde où des gens font une analyse sémantique d'un propos de rbz comme s'il avait dit un truc pertinent.
zekk publié le 10/09/2026 à 09:54
thor c’est quoi le problème, il est souvent pertinent !
Après, rbz quand il verra les messages va sûrement rire de voir l'ampleur que son message a créé:mol:
aozora78 publié le 10/09/2026 à 09:54
zekk shirou Désolé si je suis le relou de service mais j'aime bien l'écriture et le langage, même si je ne suis pas du tout expert attention, au contraire.

« J’espère que Persona 6 sera développé par l’équipe de Shin Megami Tensei V, même si je ne sais pas si cela arrivera réellement mais je veux y croire. »

1/ Pourquoi lui aurait l'information de la team développant le jeu en avant première ?

2/ C'est de la sur-interprétation le fait qu'il parle de la qualité du jeu, car la seule chose dont-il parle, c'est de la team de développement rien de plus.

3/ La ponctuation au contraire elle va dans le sens de mon interprétation. Il sépare son hypothèse et son espoir par une virgule. Si il n'y avait pas eu de virgule, ça aurait été encore moins évident, le sens de sa phrase.

Dans tous les cas avec l'IA de google, ça vous prend dix secondes en recherche google pour comprendre ce qu'il a voulu dire car on ne connait pas la team exacte derrière Mais le sujet de l'interprétation ici, était intéressant.

Si c'était pour dire "J'espère que le jeu sera bien, vu la team SMT V au développement", il y aurait eu mille manières de l'écrire plus clairement pour aller dans ce sens là.

Bref c'est mal écrit de base ahah.

thor c'est intéressant le Français et l'interprétation en vrai
captaintoad974 publié le 10/09/2026 à 09:57
Nous avons donc sûr une seule et même console

Tout les prochain FF
Tout les prochain DQ
Tout les prochain KH
Tout les prochain MH
Tout les prochain Persona
Tout les prochain Pokémon
Tout les prochain Mario
Tout les prochain Zelda


Bref, la seule, l'unique Nintendo Switch 2
rbz publié le 10/09/2026 à 09:58
thor mes takes sont toujours pertinentes
sinon oui aozora78 à tout dit.
désolé pour le faux espoir
aozora78 publié le 10/09/2026 à 10:01
rbz Et dire que tu aurais pu nous laisser galérer pendant des heures sans réponses ahah. Pas si evil que ça.
rbz publié le 10/09/2026 à 10:04
aozora78
bon n'empêche si ça arrive, ça serait pas déconnant vus l'univers beaucoup plus centré sur l'occulte. en plus la team SMT a largement fait ses preuves avec vengeance.
je vois bien atlus leur demander de bosser sur la plus grosse ip du studio
silentwolf publié le 10/09/2026 à 10:05
Lorsque l'on demande à une IA :
Persona 6 est développé par P-Studio, l'équipe interne d'Atlus historiquement responsable de la série Persona depuis Persona 3.
Atlus/Sega l'a confirmé officiellement lors de l'annonce de juin 2026.

Et c'est intéressant parce que ce n'est plus du tout l'équipe de Persona 3/4/5 sous la direction de Katsura Hashino :

P-Studio ? Persona 6
Kazuhisa Wada est toujours le directeur de P-Studio.
Hashino a quitté P-Studio après Persona 5 pour créer Studio Zero, l'équipe derrière Metaphor: ReFantazio.
Plusieurs anciens cadres de l'ancienne équipe sont donc partis avec lui, notamment Shigenori Soejima, ce qui change potentiellement beaucoup l'identité de P6.
Wada a lui-même annoncé P6 en tant que directeur de P-Studio, en précisant que le jeu sortira après Persona 4 Revival.
Mais il y a un point important

On ne connaît pas encore publiquement la composition précise de l'équipe de Persona 6 : réalisateur du jeu, scénariste principal, character designer, compositeur, etc. Atlus n'a montré qu'un teaser et reste très discret sur le staff.
silentwolf publié le 10/09/2026 à 10:06
rbz ce qui est certain à la vue des premiers leaks c'est que ça ne sera pas le character designer des SMT à moins qu'il ait vraiment changé sa façon de concevoir les persos.
thor publié le 10/09/2026 à 10:10
zekk C'est une vanne, ça fait des années que je le connais.
aozora78 T'imagines même pas à quel point je ne le sais que trop bien.
rbz Tu dis ça comme si Sonic Forces n'avait jamais existé. Audacieux.

Bref, pour être sérieux un minimum et en venir à la news, c'était assez évident comme annonce, mais on va attendre de voir le format des jeux.
zekk publié le 10/09/2026 à 10:18
aozora78 l'histoire de la virgule est une fausse histoire, vu qu'il faut la mettre dans les deux cas

Pour pas première question, j'ai dit vu plus d’une fois rbz avoir des informations que je n'avais pas ! Ça n’etait donc pas de déconnant pour moi...

Le français est une langue complexe avec des phrases qui peuvent avoir plusieurs sens, comme c’est le cas ici.

Ce qui rend ton intervention inutilement agressive

silentwolf Je trouve que ça ressemble quand même à ce qui a pu être fait sur Smt 4/2 ( je connais plus le nom exact) en plus sobre
edgar publié le 10/09/2026 à 10:18
captaintoad974 T’as oublié « tous les Resident Evil » aussi.

thor GKC assurément, faut pas rêver hein.
silentwolf publié le 10/09/2026 à 10:27
zekk apocalyspte et oui ça ressemble un peu effectivement, il avait légèrement changé de style.
edgar publié le 10/09/2026 à 10:55
thor Que suis-je bête, tu ne parlais évidemment pas de l’absence ou non d’une sortie en physique mais de la structure et du déroulement des jeux.
captaintoad974 publié le 10/09/2026 à 12:19
edgar en vrai j'aurais pu mettre

Tout les jeux Japonnais ça aurais été plus simple
cyr publié le 10/09/2026 à 12:31
captaintoad974 tous ça dans si peu d'espace....va falloir que Nintendo autorise les ssd via le dock...

Me reste 300 go d'espace (200 sur ma carte 1 to et 100 dans la mémoire).

J'ai réorganiser mes jeux hier. Ben je suis loin du compte.

Je peux virer 200 go de jeux switch 1 encore.

Et après faudra que je vire les jeux switch 1 sur ma carte 256 go,(que j'ai transférer hier)et après je devrais commencer a effacer des jeux switch2 .

Non c'est la merde niveau place.

Ocarina of time prendre 27 go.
L'upgrade de witcher 3 va me piquer une 20ene de go.
Pikmin 4 j'hésite de faire l'upgrade mais le nouveau mode m'intéresse.

Je voulais la copile kingdom heart, mais 130 go lol....


Quelqu'un a un numéro ou une adresse mail d'un haut placé chez nintendo?

Parce que .....le nouveau kirby, pokemon vent, kingdom heart 4, alien isolation 2, crasy taxi, etc etc etc....


Non il faut un ssd externe. Je mettrais 2 to. Et encore....a la vitesse ou les jeux sont annoncés, et le poids surtout des jeux....
edgar publié le 10/09/2026 à 12:33
captaintoad974 Effectivement !
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Persona 4 Revival
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Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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