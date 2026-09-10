Une démo jouable pour Dragon Quest Monsters 4 + shadow-drop de Torneko's Mystery Dungeon

Un peu desi vous le souhaitez pas toujours pas de nouvelle du XII et son héros tout laid, mais plutôt un rappel de l'arrivée le 3 décembre deouchez nous, épisode qui bénéficie dès à présent d'une démo jouable sur tous les supports offrant comme souvent avec Square Enix le début du jeu avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet (et un item bonus).Dans le même temps, après les « Pixels Edition », les « Remake » 3D, HD-2D ou façon DQVII récemment, voici venir la gamme des « Classic HD » pour une sorte de « remake 16/9 » de, premier épisode de la franchise paru à l'époque sur Super Famicom (jamais en dehors du Japon) et disponible de suite au prix tout de même de 24,99€.Et comme ça ne va intéresser que 10 joueurs en occident, ce n'est évidemment pas traduit en français.