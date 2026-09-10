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Stellar Blade : trailer et date sur Switch 2
Sorti de GTA 6, peu seront les audacieux à venir squatter le mois de novembre exception faire de la Nintendo Switch 2, déjà par The Legend of Zelda : Ocarina of Time, mais également une cure de rattrapage.

On savait déjà pour Metaphor : ReFantazio (le 12) mais on a appris lors du dernier Direct qu'il faudra rajouter la version dédiée de Stellar Blade incluant tous les packs de costumes dont le tout neuf sur Bayonetta (4 tenues). Ce dernier sera ajouté gratuitement sur PC/PS5.

Et la veille (le 5) sera proposé Marvel's Guardians of the Galaxy qui mérite effectivement une nouvelle chance après avoir été injustement boudé (de nouvelles tenues seront proposées). On notera en passant que Square Enix semble avoir perdu les droits d'exploitation du jeu, ou en tout cas cette version, puisque seul le logo Eidos Montréal apparaît sur le trailer.



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yukilin, nicolasgourry
publié le 10/09/2026 à 05:50 par Gamekyo
commentaires (9)
akinen publié le 10/09/2026 à 06:08
Quel idée saugrenue. Avec zelda et GTA et tous les jeux avant, j’peux pas le prendre (temps/finance). J’attendrai les’promo (sachant qu’il n’a jamais’eu de véritable baisse significative sur PS5)
edgar publié le 10/09/2026 à 06:13
Magnifique !

Qui plus est en vrai physique non ?

Peu importe, il sera mien.
cyr publié le 10/09/2026 à 06:16
Les gardiens de la galaxy, c'est bien ou?

J'ai envie mais pas envie. J'aime bien les films les gardiens de la galaxy, les personnages sont tous comique a leur façon.

On incarne qui? Je veux incarner rocket.
akinen publié le 10/09/2026 à 06:22
cyr il est cool à faire et plutôt drôle. Tu ne contrôles que Starlord. Tous les autres sont des strikers, activables comme des compétences à cooldown. Mais ils sont très présents dans l’aventure
shadix publié le 10/09/2026 à 08:00
Vraiment le meilleur jeu que j'ai pu faire sur PS5 ce Stellar Blade, un banger absolu !
cyr publié le 10/09/2026 à 08:16
akinen le pire c'est que je l'avais a un moment....mais jamais démarrer faute de temps (ou support non adapté)...


shadix vraiment a ce point ? Faut que je regarde un trailer ou 2.
shadix publié le 10/09/2026 à 08:19
cyr perso j'ai vraiment adoré ouais. Si jamais t'as fait et aimé NieR Automata, c'est peu ou prou la même histoire, mais avec un gameplay et un univers plus dense. En sachant que côté musiques, Automata est une référence... et ils ont pris un des compositeurs pour Stellar Blade et ça se ressent à mort parce que l'OST est incroyable
benichou publié le 10/09/2026 à 08:42
Cool le cross Over avec bayonetta !
cyr publié le 10/09/2026 à 08:46
shadix alors non j'ai pas fait nier automata. Il est dans ma liste , souvent en promo mais j'ai jamais franchi le cap .
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Stellar Blade
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Nom : Stellar Blade
Support : PC
Editeur : Shift Up
Développeur : Shift Up
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
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