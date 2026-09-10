Stellar Blade : trailer et date sur Switch 2

Sorti de GTA 6, peu seront les audacieux à venir squatter le mois de novembre exception faire de la Nintendo Switch 2, déjà par The Legend of Zelda : Ocarina of Time, mais également une cure de rattrapage.
On savait déjà pour Metaphor : ReFantazio (le 12) mais on a appris lors du dernier Direct qu'il faudra rajouter la version dédiée de Stellar Blade incluant tous les packs de costumes dont le tout neuf sur Bayonetta (4 tenues). Ce dernier sera ajouté gratuitement sur PC/PS5.
Et la veille (le 5) sera proposé Marvel's Guardians of the Galaxy qui mérite effectivement une nouvelle chance après avoir été injustement boudé (de nouvelles tenues seront proposées). On notera en passant que Square Enix semble avoir perdu les droits d'exploitation du jeu, ou en tout cas cette version, puisque seul le logo Eidos Montréal apparaît sur le trailer.
Qui plus est en vrai physique non ?
Peu importe, il sera mien.
J'ai envie mais pas envie. J'aime bien les films les gardiens de la galaxy, les personnages sont tous comique a leur façon.
On incarne qui? Je veux incarner rocket.
shadix vraiment a ce point ? Faut que je regarde un trailer ou 2.