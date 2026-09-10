Stellar Blade : trailer et date sur Switch 2

Sorti de, peu seront les audacieux à venir squatter le mois de novembre exception faire de la Nintendo Switch 2, déjà par, mais également une cure de rattrapage.On savait déjà pour(le 12) mais on a appris lors du dernier Direct qu'il faudra rajouter la version dédiée deincluant tous les packs de costumes dont le tout neuf sur(4 tenues). Ce dernier sera ajouté gratuitement sur PC/PS5.Et la veille (le 5) sera proposéqui mérite effectivement une nouvelle chance après avoir été injustement boudé (de nouvelles tenues seront proposées). On notera en passant que Square Enix semble avoir perdu les droits d'exploitation du jeu, ou en tout cas cette version, puisque seul le logo Eidos Montréal apparaît sur le trailer.