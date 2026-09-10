People : PlayStation divorce de Hideo Kojima, qui se réfugie dans les bras de Xbox
PlayStation a le chic pour se mettre à dos sa communauté ces derniers temps et après le coup du physique sur lequel on n'a pas besoin de revenir, l'entreprise surprend tout le monde de bon matin en annonçant mettre fin au partenariat avec Kojima Productions, et donc l'abandon de l'aide au financement de la futur licence action/espionnage Physint.
La décision a plus exactement été prise depuis plusieurs mois (mi-juin), ayant particulièrement surpris Hideo Kojima qui a du partir en urgence à la recherche d'un nouveau mécène pour sauver son projet. Et c'est finalement Xbox qui a relancé l'affaire (belle ironie), étendant le contrat déjà en cours pour le toujours très mystérieux projet OD/Overdrive.
Maintenant la question qui va être sur toutes les lèvres vu la nouvelle politique Xbox : Physint sera t-il ou non une exclusivité PC/Helix au détriment de la PlayStation 6 ?
publié le 10/09/2026 à 06:29 par Gamekyo
Tu as foutu des milliards dans des merdes GAas sponsorisés par SweetBaby et là « ton nouveau MGS » fait par Kojima est sauvé in extremis par ton concurrent.
La branlette à chaque trimestre sur les ventes cache en réalité un tout autre climat en coulisses.
Parce que ta mis des milliards dans des GAas avec des partenaires inconnu.
En plus quand tu as Totoki qui ne cessent de répéter que Sony a besoin d'IPs et que pour Physint malgré probablement le gros investissement qu'ils auraient fait, ils n'auraient pas détenu la licence donc aucune exploitation possible dans d'autres médias.
D'ailleurs Kojima pour le film de Death Standing, il n'a pas était avec Sony Pictures mais A24.
La bonne nouvelle c'est que le projet va toujours voir le jour.
HS: on a les chiffres pour DS2 ?
Kojima, depuis qu’il est indépendant, nous a sorti la saga Death Stranding (que j’ai adorée surtout le 1) mais elle n’a pas du tout fait l’unanimité.
Pas de likes pour Sam Porter Bridges
Kojima, (comme un certain Naughty Dog ) , met 3 plombes à nous sortir leurs jeux, il suffit de regarder son projet d’horreur soit-disant révolutionnaire qui n’est toujours pas sorti
Et ce Physint n’était pas prêt de sortir non plus donc vu comment Sony se comporte aujourd'hui, je peux les comprendre d’avoir coupé net cette "collaboration" qui aurait pris forme pas avant plusieurs années
En plus, le studio de Kojima n’appartient pas à Sony
Sony n’a plus le temps de faire de sentiments, on le voit bien depuis 2 mois, on crache sur les fidèles de la marque, on tue l’occasion qui nous rapporte que dalle, on fait un max d’économies / on se débarasse du superflu, on veut du cash direct !!
Heureusement que Naughty Dog a annoncé que toutes les cinématiques étaient terminées il y a quelques jours sinon le vorace Sony les aurait balafré, j’en suis certain
En conclusion, il faut désormais accepter la nouvelle devise de Sony: "Pas de Physique, Pas de Physint"
autant en terme de m'as tu vu à droite et à gauche il fortiche autant en jeu il est has been mr l'arrogant de service ...
et les guignoles qui pralent de perte on va clarifier que le gros des ventes d'une console c'est le grand public et eux s'en balec de kojifraude ils veulent du gta, fifa, cod pas les pseudos gamer.
. No joke
Le problème c'est que j'adorais les exclus play... Et ça va manquer... Même si sur cette gen, on peut le dire, c'est une catastrophe.
Mais globalement le JV en général à part quelques exceptions, c'est une catastrophe.
"Qui te dit que le prochain jeu de Kojima sera un échec ?" : c'est Sony ! Ils ne sont pas fous non plus, si le prochain Kojima était de la trempe d'un MGS, ils n'auraient pas divorcé ! Là on a probablement à faire à quelque chose d'encore plus spécial que Death Stranding, donc je comprends Sony : très gros budget / ventes faibles probable -> divorce !
Donc si les jeux se vendent pas, et que les premiers retours de ce qu’ils ont vu leur plaisent pas c’est normal qu’ils arrêtent. Et alors Microsoft, mort de rire qui veut jouer les sauveurs avec le nombre de studios qu’ils ont fermé.
Que des choix aberrants, mais peut être pas pour les dirigeants qui ont d’autres objectifs bien plus court termiste.
balf captaintoad974 abookhouseboy : il n’y a jamais eu de grosse annonce de Sony, c'est juste l'équipe de Mega64 qui a fait monter la sauce pour teaser l'arrivée de leur vidéo troll de l'annonce de la PS6.
Parce que sony ou microsoft ça peut vite changer d avis et kill le projet, surtout dans une industrie oú ça change d avis comme de chemises.
Quant à sony........
Franchement, comme c est évoqué plus haut, on dirait une rupture amoureuse où l un commence à faire des choix incohérent et revèle une nature qui était inconnue.
En terme d image, c est incomprehensible. Mais ça je crois qu on a tous compris que l image de marque, sony l a jeté sur le bord de la route.
Si demain, sony decide de kill intergalactic et de se séparer de naughty dog, je ne serais pas surpris.
J ai trop peur pour la asobi team.
Et perso, ça me tue. Playstation est ma premiere entrée dans la console de salon, j etais auparavant sur atari st.
Et depuis le 1er juillet, j ai le sol qui s est derobé sous mes pieds et je suis en chute libre. Je sais que j ai une date de fin: le 1er janvier 2028.
Et franchement pour kojima, c est peut etre mieux. Avec tout ça, qui achetera une ps6? Son prochain se vendra mieux ailleurs.
Par contre, kojima, fini les embrouilles, fais nous un putain de bon jeu
Mais de l'autre ils sont entrain de pourrir leur image à chaque dernier news
Guidelines Sony PlayStation : ce que cette nouvelle règle change pour les joueurs et les studios
Alanah Pearce, aujourd'hui créatrice de contenu après avoir travaillé sur God of War: Laufey, connaît bien les règles internes de Sony. Elle raconte avoir reçu des documents encadrant ce qu'elle pouvait dire. Mais, selon elle, ce qui se joue autour de la fin du disque dépasse tout ce qu'elle et ses contacts avaient vu jusque?là.
« Des personnes travaillant dans des studios first party PlayStation m'ont dit que Sony avait publié, pour ce sujet précis, les règles d'utilisation des réseaux sociaux les plus strictes qu'ils aient jamais vues » explique?t?elle. Elle précise que, d'après ces employés, jamais les communications publiques n'avaient été autant encadrées et que l'entreprise ne serait allée aussi loin que parce qu'elle anticipait un énorme problème de relations publiques. Dans les faits, cela limite fortement la capacité des créateurs à commenter la fin des jeux physiques sur leurs comptes personnels.
https://www.lacremedugaming.fr/consoles/playstation/apres-larret-des-jeux-physiques-sony-prend-une-nouvelle-decision-qui-fait-trembler-lindustrie-220667.html
Et comme sur son compte twitter, Hideo Kojima a qualifié d'« effrayant » l'arrêt de la production de jeux physiques annoncé par PlayStation pour janvier 2028.
Les inquiétudes de Hideo Kojima
- La perte de possession : Il craint que les joueurs ne possèdent plus vraiment leurs jeux, mais seulement une licence dépendante de serveurs distants.
- Un impact culturel global : Grand amateur de cinéma et de musique, il redoute que le tout-numérique et le streaming ne s'étendent à d'autres médias, menaçant l'accès libre aux films, aux livres et à la musique.
- L'attachement au support: Il rappelle qu'il continue d'acheter des Blu-ray, des CD et des vinyles.
Conséquences pour ses projets
- Le projet Physint : Ce désaccord de vision a touché les relations avec Sony, entraînant l'arrêt de leur collaboration sur le jeu.
- Un nouveau partenaire : Kojima s'est tourné vers Xbox pour assurer l'avenir et le format physique de Physint, comme l'explique https://www.cowcotland.com/news/102369/pas-de-physique-pas-de-jeu-kojima-productions-envoie-physint-chez-xbox.html
c'est pas une blague
Ca sent malheureusement la fermeture de Kojima Productions durant la prochaine gen. Ses vrais fans étant sur PlayStation, comme en atteste les ventes de Death Stranding 1 & 2, Metal Gear Solid Delta, MGS Master Collection Vol.2
Qui va acheter une Xbox Helix à plus de 1000 balles juste pour Physint ?
Déjà que beaucoup comptaient boycotter la PS6 à la base.
Et qui va acheter aussi des RTX 6000 hors de prix pour faire fonctionner le DLSS5 à plein régime avec son rendu dégueulasse qui vieillit les persos comme un effet maquillage, crème bien grasse sur la gueule ?
De toute façon il sera multiplateforme.
J'ai moyennement aimé DS et j'attends bien plus de O.D et de PHYSINT que cette licence qui comme certaines IP (halo , horizon, uncharted ..) me sort par les yeux
Donc il fera du multiplateforme et c'est tant mieux !
Bordel j'ai bien changé on dirait avec les années quand je pense qu'avant je faisais partie de la sony defense force et qu'aujourd'hui je donne mon boul au PC
Ce sketch qu’est devenu cette marque ça fait limite mal.
Mais bon GTA VI est multiplateforme ils s’en foutent de tout
Les vrais fans de Kojima iront où ses prochains jeux sortiront.
Les ventes de DS sur Xbox sont représentatives du manque de communication.
un jeu sorti 2 ans plus tôt sur un autre support et surtout sans sortie physique...bravo la visibilité.
Je l'ai que bien après la sortie que le jeu était dispo sur Xbox.
Pour Metal Gear Delta, c'est aussi dû aux venntes plus que faibles des consoles Xbox.
Tu vends plus d'unités sur une machine vendu à 100 millions que sur une machine vendue à 30 millions à tout cassé.
Tu orientes le debat vers une histoire de physique alors que t’as aucune preuve matérielle que c’est la raison..surtout que Xbox va très certainement vers le full demat aussi
C’est une histoire de pognon entre studio et editeur comme d’hab
Quand Sony aide Kojima = lèche cul, Sony qui sort les biftons etc.
Quand Sony arrête un projet avec Kojima = Wé Sony c'est devenu de la merde, ils sont arrogants etc
Peut-être que Sony a jugé que le projet sera un flop, comme l'a été Death Stranding 2...
Sony a perdu au fil du temps les exclus Square Enix.
Sony a perdu l'exclusivité Monster Hunter.
Duskblood sera une exclusivité de Nintendo.
Sony vient de mettre à la porte son plus grand partenaire historique et une icône de l'histoire playstation.
Le pire c'est qu'on ne peut plus accuser la direction qui a été responsable de la stratégie Gaas puisque la décision est récente.
La question maintenant est de comprendre qu'elle est la nouvelle stratégie software de la direction actuelle.
Capcom soutient à mort la Switch 2, From Software est dans la barque de Nintendo, etc... hier dans le ND la confirmation d'une rumeur improbable avec Monster Hunter Wilds sur Switch vient de marquer la fin de la stratégie d'une stratégie de "retour" sur le macrhé Japonais. Sony n'a absolument plus aucune carte à jouer sur ce marché.
Il ne manque qu'une seule chose pour Sony c'est l'échec de leur prochaine nouvelle IP: Intergalatic ... là il sera temps de se regarder à nouveau dans la glace et de se poser les bonnes questions.
J'ai le sentiment qu'en fait Sony est concentré à mort sur les marché occidentaux (GTA, Fortnite,etc) et à anticiper la montée des marchés Chinois/Coréens au niveau mondial. Par contre là c'ets clair et quasiment définitif le Japon c'est terminé!
ioda peut-être alors que pourtant ce jeu est présenté clairemetn comme le nouveau MGS de Kojima.
Remarque Death Stranding avait été aussi faussement marketé au tout début comme un MGS.
J'y vois plutôt une histoire de budget et de risque pour le coup. Le projet semblait être quelques choses de très coûteux. PS n'a certainement pas souhaité prendre le risque avec ce jeu. Sachant que Kojima est assez connu pour vouloir en rajouter toujours plus et dépenser sans compter, il est difficile à gérer. C'était déjà le cas avec Konami.
Personnellement j'ai toujours défendu Konami sur ce dossier, à une époque où les joueurs PS étaient persuadés que c'était des rats. Faut croire que le problème vient surtout de Kojima...
Donc, ce move me paraît plutôt logique et en adéquation avec leur future politique pour la PS6
Maintenant, ce que nous pouvons reprocher quand même à PS
- Aucune communication sur cet arrêt brutal... C'est brut, comme avec l'arrêt du physique.
- S'être fait une nouvelle fois passer pour les sauveurs de l'art en intégrant Kojima Production dans leurs projets, pour au final faire comme Konami
Jolie...clap clap
Quelque part tu as indirectement la réponse.
au delà des chiffres de ventes Sony lui mettait à disposition quasiment une team gratuitement....donc en fait les ventes doivent totalement insuffisante.
Quand derrière Kojima délare que les ventes sont dans les objectifs (enfin j'imagine l'objectif de Kojima pas de Sony) cela doit grincer des dents chez Sony.
taiko "Mais globalement le JV en général à part quelques exceptions, c'est une catastrophe."
c'est hélas la seule et véritable conclusion actuelle
Par contre Sony détient Bloodborne et Demon's Soul. Par contre DuskBlood à l'air naze complet. Si je veux jouer online je joue a Nightreign
Le Sony actuel c'est des projets certes ambitieux mais globalement très safe : Wolverine, Gran Turismo, God of War... Et chez Xbox ils sont tellement mal barré qu'ils récupèreront un peu tout ce qu'ils peuvent. Avoir un jeu signé Kojima ça les interesse forcément.
Vu ce que fait Sony actuellement je vais dire quelque chose que j'ai quasiment jamais dit mais là pour une fois je suis content qu'Xbox existe.
Des putains de fourbes rageux Sony
Sony a perdu l'exclusivité Monster Hunter.
Duskblood sera une exclusivité de Nintendo.
Sony vient de mettre à la porte son plus grand et meilleur partenaire.
T'oublie un truc important dans tout ça : la rentabilité.
Si Square, Capcom, ou From se détache de Sony, c'est pas une question de "meilleur partenaire" mais d'argent.
Dois je te rappeler que Persona était exclusif Playstation, comme Yakuza etc donc comme tu peux voir, que ce soit du Atlus, Capcom, Sega, Square etc, tous ont compris une chose, il est impossible d'être rentable avec simplement la vente exclusive sur un seul support.
D'ailleurs aujourd'hui, Square Enix a bien sortie Triangle Strategy hors de la Nintendo Switch. On ne peut pas dire que c'est un jeu qui coûte une fortune à produire, mais qui n'a pas été assez rentable.
Idem pour l'accord Nintendo/Capcom, ce dernier ayant été obligé de casser l'accord pour rentabiliser la licence RE (d'où la sortie du 4 sur PS2).
Il faut pas voir le JV d'aujourd'hui comme il l'a été il y a 20 ans.
NON, le groupe Konami avait changé et les l'activité salle de sport était devenu hyper plus rentable et avait prix un poids super important dans le groupe.
Dès lors le président traitait mal l'activité JV.
Tous les anciens ont été mis dans des voix de garages cen'est absolument pas un problème avecKojima mais avec toute la branche JV, simplement Kojima avec ses succès avait logiquement pris une place importante. Des developpeurs du groupe (ex-hudson soft) devenu réceptionniste de l'immeuble ou gardien de parking chez Konami...au lieu de faire du JV.
Le retour actuelle de konami dans le JV n'est du qu'à une seule raison...la crise Covid et les confinement ont tué le business des salles de sport au Japon.
sony va bientot se débarrasser de toi donc
Faite que la PS6 soit le plus bide de l'histoire
C'était aussi plus ou moins confirmé que le budget final de MGS V était beaucoup plus conséquent que ce qui était prévu au démarrage, en sachant que le jeu a été publié sans être terminé. On le sait qu'il y avait divergence de position entre Kojima et Konami. Lui réclamait des délais et du budget supplémentaire, Konami était dans sa posture de gestionnaire. Sauf qu'au final, la collaboration a cessé de manière violente, les deux parties n'étant plus sur la même longueur d'onde.
Et justement, l'orientation de Konami vers un autre secteur d'activité, n'est-elle pas la résultante du développement compliqué de MGS V et de son budget titanesque ?
Après, quand j'écris que Kojima est peut-être le problème, c'est un peu fort. J'exagère évidemment.
Monde du JV
Au moins le vendeur de roses était plus drôle !
"Une mise à jour de PlayStation Studios : Après une réflexion approfondie, nous avons pris la difficile décision de mettre fin à notre collaboration avec KOJIMA PRODUCTIONS sur son projet PHYSINT. Nous continuons d’avoir une grande admiration pour la vision de Hideo Kojima concernant le jeu.
Notre relation reste solide après trois décennies de coopération créative qui a marqué l’industrie et défini des genres, et nous nous réjouissons de poursuivre une étroite collaboration avec Hideo Kojima et son studio indépendant primé à l’avenir."
https://x.com/PlayStation/status/2097875212427735146
Pour moi Kojima est le gars le plus over hypé de la sphère vidéoludique internationale, et ses derniers jeux ne m'intéressent pas du tout.
On en reparlera quand le jeu sera sorti et qu'on verra à quoi il ressemble, son concept, et bien sûr les coûts de développement et son chiffre de vente.
*Nintendo enter the chat*
mrvince En fait, j’ai sorti l’argument "Naughty Dog" + par frustration
Mais quand même... que fout Naughty Dog sur cette génération ?! Ça fait 6 ans qu’on attend !! 6 ans !! Pas un seul nouveau jeu !!
Si j étais Sony, j’aurai déjà pété un câble et ils l’ont sûrement pété vu leur comportement actuel
Bref, sur ce coup, Sony a arrêté les frais avec Kojima et c’est sûrement légitime, le gars met trop de temps à montrer du concret
Il est sur X ahah
Mais la vérité semble être la suivante:
Les exclusivités AAA ne sont absolument plus rentable.
Sony a eu peur bon en vérité ils ont juste acté qu'ils perdront un fric fou pour un jeu exclusif...ce jeu pour exister ne peut qu'être multi dans le meilleur des cas.
On le voit puisque malgré que Microsoft récupère le projet , le jeu aurait pu être une très belle carte en tant qu'exclusivité mais la réalité c'est que le jeu devra sortir sur PS6 aussi.
Et on peut donc aussi pointer le drame du JV et son incapacité à financé des projets risqué, innovant ou sortant des recettes classiques.
Ok il n'a pas rempli les caisses... Mais c'est une image de marque... Ça fait partie de ton bagage historique...
Cest la nouvelle génération de managers... Ça voit que des chiffres... Rien foutre de l'image... Ça pense court terme et puis on improvise si on descend plus vite que prévu