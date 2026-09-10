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People : PlayStation divorce de Hideo Kojima, qui se réfugie dans les bras de Xbox
PlayStation a le chic pour se mettre à dos sa communauté ces derniers temps et après le coup du physique sur lequel on n'a pas besoin de revenir, l'entreprise surprend tout le monde de bon matin en annonçant mettre fin au partenariat avec Kojima Productions, et donc l'abandon de l'aide au financement de la futur licence action/espionnage Physint.

La décision a plus exactement été prise depuis plusieurs mois (mi-juin), ayant particulièrement surpris Hideo Kojima qui a du partir en urgence à la recherche d'un nouveau mécène pour sauver son projet. Et c'est finalement Xbox qui a relancé l'affaire (belle ironie), étendant le contrat déjà en cours pour le toujours très mystérieux projet OD/Overdrive.

Maintenant la question qui va être sur toutes les lèvres vu la nouvelle politique Xbox : Physint sera t-il ou non une exclusivité PC/Helix au détriment de la PlayStation 6 ?
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Qui a aimé ?
kalas28, junaldinho, iglooo
publié le 10/09/2026 à 06:29 par Gamekyo
commentaires (88)
negan publié le 10/09/2026 à 06:31
C'est dramatique pour l'image de PlayStation chez ses fans de longue date, tu crées un hype sur le « nouveau MGS » pour finir avec un tweet de Kojima qui t'explique qu'il ne comprend pas la décision de PlayStation d'arrêter le développement du jeu.

Tu as foutu des milliards dans des merdes GAas sponsorisés par SweetBaby et là « ton nouveau MGS » fait par Kojima est sauvé in extremis par ton concurrent.

La branlette à chaque trimestre sur les ventes cache en réalité un tout autre climat en coulisses.
bladagun publié le 10/09/2026 à 06:33
Ils sont vraiment énervant c'est un délire !!!
balf publié le 10/09/2026 à 06:39
Ne me dite pas que c'était ça la fameuse grosse annonce de Sony
heracles publié le 10/09/2026 à 06:39
negan L'arrogance sans limite de Sony est de retour. Mais je pense qu'ils s'en fichent. Et je pense que le grand public y prête peu attention. On dirait que le monde n'est plus du tout le même que celui qu'on a connu en 2013. Ils vendront moins de consoles mais beaucoup plus chères. Ils savent qu'ils vont en perdre dans leur base hardcore gamers
edgar publié le 10/09/2026 à 06:39
Faites vos jeux, rien ne va plus sur la planète PlayStation.
djfab publié le 10/09/2026 à 06:43
heracles : "L'arrogance sans limite de Sony" : pourquoi, toi tu continuerais à travailler avec un partenaire s'il n'atteint pas les objectifs de vente ?
negan publié le 10/09/2026 à 06:46
djfab L'arrogance sans limite de Sony" : pourquoi, toi tu continuerais à travailler avec un partenaire s'il n'atteint pas les objectifs de vente?

Parce que ta mis des milliards dans des GAas avec des partenaires inconnu.
heracles publié le 10/09/2026 à 06:47
djfab Oui bien sûr, pour préserver l'image de marque. C'est Sony, c'est pas le petit Sega. Il peut supporter certains échecs. Qui te dit que le prochain jeu de Kojima sera un échec ?
liquidsnake66 publié le 10/09/2026 à 06:47
djfab ca fait des décennies que Sony capitalise à mort sur les jeux de Kojima, il a participé notablement à l'image de la marque donc ça va plus loin que la seule question des ventes
kaiserstark publié le 10/09/2026 à 06:48
Je me demande si comme pour ces jeux solo venant de ses studios PlayStation veut aussi arrêter de sortir les jeux solo venant d'autres studios qu'ils éditent sur PC.

En plus quand tu as Totoki qui ne cessent de répéter que Sony a besoin d'IPs et que pour Physint malgré probablement le gros investissement qu'ils auraient fait, ils n'auraient pas détenu la licence donc aucune exploitation possible dans d'autres médias.

D'ailleurs Kojima pour le film de Death Standing, il n'a pas était avec Sony Pictures mais A24.

La bonne nouvelle c'est que le projet va toujours voir le jour.
taiko publié le 10/09/2026 à 06:49
J'aurais pas dit ça y'a 6 mois en revendant ma Series X, mais la prochaine gen se fera peut-être de nouveau chez Xbox
22 publié le 10/09/2026 à 06:51
La meilleur chose qui soit arrivée a Kojima en tout cas

HS: on a les chiffres pour DS2 ?
icebergbrulant publié le 10/09/2026 à 06:51
Pour le coup, je peux comprendre Sony !

Kojima, depuis qu’il est indépendant, nous a sorti la saga Death Stranding (que j’ai adorée surtout le 1) mais elle n’a pas du tout fait l’unanimité.
Pas de likes pour Sam Porter Bridges

Kojima, (comme un certain Naughty Dog ) , met 3 plombes à nous sortir leurs jeux, il suffit de regarder son projet d’horreur soit-disant révolutionnaire qui n’est toujours pas sorti

Et ce Physint n’était pas prêt de sortir non plus donc vu comment Sony se comporte aujourd'hui, je peux les comprendre d’avoir coupé net cette "collaboration" qui aurait pris forme pas avant plusieurs années
En plus, le studio de Kojima n’appartient pas à Sony

Sony n’a plus le temps de faire de sentiments, on le voit bien depuis 2 mois, on crache sur les fidèles de la marque, on tue l’occasion qui nous rapporte que dalle, on fait un max d’économies / on se débarasse du superflu, on veut du cash direct !!

Heureusement que Naughty Dog a annoncé que toutes les cinématiques étaient terminées il y a quelques jours sinon le vorace Sony les aurait balafré, j’en suis certain

En conclusion, il faut désormais accepter la nouvelle devise de Sony: "Pas de Physique, Pas de Physint"

kalas28 publié le 10/09/2026 à 06:51
pas un mal de dégagé cette fraude. quand on voit les merde qu'ils ponds dernièrement on est loin de mgs

autant en terme de m'as tu vu à droite et à gauche il fortiche autant en jeu il est has been mr l'arrogant de service ...

et les guignoles qui pralent de perte on va clarifier que le gros des ventes d'une console c'est le grand public et eux s'en balec de kojifraude ils veulent du gta, fifa, cod pas les pseudos gamer.
heracles publié le 10/09/2026 à 06:53
taiko Je te comprends. Moi même j'ai délaissé la Series X depuis des années au profit de la PS5. Je suis revenu sur Series X ce mois-ci. J'ai même aussi acheté une ROG Ally Z1 Extreme d'occas aussi pour profiter de l'écosystème Xbox/Steam en mode salon/bureau/portable et c'est ouf
walterwhite publié le 10/09/2026 à 06:54
XBOX qui petit à petit regagne le cœur des joueurs et Playstation qui va devoir privilégier femmes et enfants parceque pas assez de canaux de sauvetage.
kevisiano publié le 10/09/2026 à 06:58
Merci à Xbox de faire confiance à ce créateur de folie
captaintoad974 publié le 10/09/2026 à 07:03
balf non c'était l'annonce du film Zelda, vie Sonypicturr,
. No joke
abookhouseboy publié le 10/09/2026 à 07:04
balf Le megaton !
taiko publié le 10/09/2026 à 07:09
heracles c'était surtout l'annonce multiplateforme des exclus Xbox qui m'a fait la revendre. J'étais des 2 côtés sinon.

Le problème c'est que j'adorais les exclus play... Et ça va manquer... Même si sur cette gen, on peut le dire, c'est une catastrophe.
Mais globalement le JV en général à part quelques exceptions, c'est une catastrophe.
djfab publié le 10/09/2026 à 07:17
heracles : "Oui bien sûr, pour préserver l'image de marque." -> ça c'est toi qui le dit, tranquille derrière ton PC sans avoir ton argent sur la table !


"Qui te dit que le prochain jeu de Kojima sera un échec ?" : c'est Sony ! Ils ne sont pas fous non plus, si le prochain Kojima était de la trempe d'un MGS, ils n'auraient pas divorcé ! Là on a probablement à faire à quelque chose d'encore plus spécial que Death Stranding, donc je comprends Sony : très gros budget / ventes faibles probable -> divorce !
ducknsexe publié le 10/09/2026 à 07:18
Le navire PlayStation il restera que des rats .même eux vont fuir, quand le bateau va coulé.
stardustx publié le 10/09/2026 à 07:19
Les décisions de playstation commencent vraiment à ressembler à des manœuvres désespérées pour économiser le moindre centime et traire au maximum sa clientèle, je commence vraiment à me demander si toutes leurs mauvaises décisions n'auraient pas impacté leurs finances bien au delà de ce que l'on pensait, les poussant toujours plus loin dans la mauvaise direction pour renflouer les caisses à tout prix.
mattewlogan publié le 10/09/2026 à 07:28
negan tu exagères quand même vraiment tu es le premier à dire qu’à chaque fois les jeux exclusif c’est de la merde, je t’ai jamais entendu dire que Death standing était un banger
Donc si les jeux se vendent pas, et que les premiers retours de ce qu’ils ont vu leur plaisent pas c’est normal qu’ils arrêtent. Et alors Microsoft, mort de rire qui veut jouer les sauveurs avec le nombre de studios qu’ils ont fermé.
pimoody publié le 10/09/2026 à 07:28
Déjà depuis l’arrêt des studios comme Japan Studios pour moi il y avait un tournant qui m’a fait décroché et ils n’ont fait qu’enchaîner des décisions depuis qui m’ont totalement detaché de leur entreprise.

Que des choix aberrants, mais peut être pas pour les dirigeants qui ont d’autres objectifs bien plus court termiste.
tripy73 publié le 10/09/2026 à 07:31
Ah ouais c'est chaud, la chasse aux économies quitte à encore entacher son image est sans fin chez ces rats...

balf captaintoad974 abookhouseboy : il n’y a jamais eu de grosse annonce de Sony, c'est juste l'équipe de Mega64 qui a fait monter la sauce pour teaser l'arrivée de leur vidéo troll de l'annonce de la PS6.
walterwhite publié le 10/09/2026 à 07:32
djfab Ce niveau de soumission fait froid dans le dos.
heracles publié le 10/09/2026 à 07:34
djfab T'es lourd tu comprends rien. Mais je crois que tu veux pas comprendre nos propos surtout
potion2swag publié le 10/09/2026 à 07:34
Ce projet sent la merguez mais bon, Microsoft trouvera bien les centaines de millions à investir dedans
fan2jeux publié le 10/09/2026 à 07:38
Je serais hideo kojima, je chercherais tout de suite un plan B et je blinde le contrat avec microsoft.
Parce que sony ou microsoft ça peut vite changer d avis et kill le projet, surtout dans une industrie oú ça change d avis comme de chemises.

Quant à sony........

Franchement, comme c est évoqué plus haut, on dirait une rupture amoureuse où l un commence à faire des choix incohérent et revèle une nature qui était inconnue.
En terme d image, c est incomprehensible. Mais ça je crois qu on a tous compris que l image de marque, sony l a jeté sur le bord de la route.
Si demain, sony decide de kill intergalactic et de se séparer de naughty dog, je ne serais pas surpris.
J ai trop peur pour la asobi team.

Et perso, ça me tue. Playstation est ma premiere entrée dans la console de salon, j etais auparavant sur atari st.
Et depuis le 1er juillet, j ai le sol qui s est derobé sous mes pieds et je suis en chute libre. Je sais que j ai une date de fin: le 1er janvier 2028.

Et franchement pour kojima, c est peut etre mieux. Avec tout ça, qui achetera une ps6? Son prochain se vendra mieux ailleurs.
Par contre, kojima, fini les embrouilles, fais nous un putain de bon jeu
kurosu publié le 10/09/2026 à 07:43
Je comprends Sony d'un côté, les joueurs n'étaient pas présents pour DS, mais bon Physint ne peut qu'être mieux vu le retour de l'espion infiltration, qui parle plus aux gens.
Mais de l'autre ils sont entrain de pourrir leur image à chaque dernier news
niflheim publié le 10/09/2026 à 07:46
C'est à cause du format physique


Guidelines Sony PlayStation : ce que cette nouvelle règle change pour les joueurs et les studios

Alanah Pearce, aujourd'hui créatrice de contenu après avoir travaillé sur God of War: Laufey, connaît bien les règles internes de Sony. Elle raconte avoir reçu des documents encadrant ce qu'elle pouvait dire. Mais, selon elle, ce qui se joue autour de la fin du disque dépasse tout ce qu'elle et ses contacts avaient vu jusque?là.

« Des personnes travaillant dans des studios first party PlayStation m'ont dit que Sony avait publié, pour ce sujet précis, les règles d'utilisation des réseaux sociaux les plus strictes qu'ils aient jamais vues » explique?t?elle. Elle précise que, d'après ces employés, jamais les communications publiques n'avaient été autant encadrées et que l'entreprise ne serait allée aussi loin que parce qu'elle anticipait un énorme problème de relations publiques. Dans les faits, cela limite fortement la capacité des créateurs à commenter la fin des jeux physiques sur leurs comptes personnels.

https://www.lacremedugaming.fr/consoles/playstation/apres-larret-des-jeux-physiques-sony-prend-une-nouvelle-decision-qui-fait-trembler-lindustrie-220667.html


Et comme sur son compte twitter, Hideo Kojima a qualifié d'« effrayant » l'arrêt de la production de jeux physiques annoncé par PlayStation pour janvier 2028.

Les inquiétudes de Hideo Kojima

- La perte de possession : Il craint que les joueurs ne possèdent plus vraiment leurs jeux, mais seulement une licence dépendante de serveurs distants.

- Un impact culturel global : Grand amateur de cinéma et de musique, il redoute que le tout-numérique et le streaming ne s'étendent à d'autres médias, menaçant l'accès libre aux films, aux livres et à la musique.

- L'attachement au support: Il rappelle qu'il continue d'acheter des Blu-ray, des CD et des vinyles.

Conséquences pour ses projets

- Le projet Physint : Ce désaccord de vision a touché les relations avec Sony, entraînant l'arrêt de leur collaboration sur le jeu.

- Un nouveau partenaire : Kojima s'est tourné vers Xbox pour assurer l'avenir et le format physique de Physint, comme l'explique https://www.cowcotland.com/news/102369/pas-de-physique-pas-de-jeu-kojima-productions-envoie-physint-chez-xbox.html

c'est pas une blague


Ca sent malheureusement la fermeture de Kojima Productions durant la prochaine gen. Ses vrais fans étant sur PlayStation, comme en atteste les ventes de Death Stranding 1 & 2, Metal Gear Solid Delta, MGS Master Collection Vol.2

Qui va acheter une Xbox Helix à plus de 1000 balles juste pour Physint ?

Déjà que beaucoup comptaient boycotter la PS6 à la base.

Et qui va acheter aussi des RTX 6000 hors de prix pour faire fonctionner le DLSS5 à plein régime avec son rendu dégueulasse qui vieillit les persos comme un effet maquillage, crème bien grasse sur la gueule ?
azerty publié le 10/09/2026 à 07:47
Ma main à coupé que la prod du jeu était trop cher.
De toute façon il sera multiplateforme.
aerithlazyqueen publié le 10/09/2026 à 07:51
Sony continu à se tirer des balle dans le pied mais à la Gatling des Génie le PDG est vraiment un énorme Arriérée enfaite
alucardhellsing publié le 10/09/2026 à 07:52
En meme temps c'est plus vraiment dans l'interet des editeurs ou developpeurs tiers ou qui faisait du second party de faire dans l'exclusivité ou meme temporaire a l'heure ou tout sort partout...c'est peut etre mieux ainsi au final

J'ai moyennement aimé DS et j'attends bien plus de O.D et de PHYSINT que cette licence qui comme certaines IP (halo , horizon, uncharted ..) me sort par les yeux

Donc il fera du multiplateforme et c'est tant mieux !

Bordel j'ai bien changé on dirait avec les années quand je pense qu'avant je faisais partie de la sony defense force et qu'aujourd'hui je donne mon boul au PC
jeanouillz publié le 10/09/2026 à 07:54
C'est pour ça que Kojima était en train de vendre son petit cul aux saoudiens
wickette publié le 10/09/2026 à 07:57
Playstation

Ce sketch qu’est devenu cette marque ça fait limite mal.

Mais bon GTA VI est multiplateforme ils s’en foutent de tout
piratees publié le 10/09/2026 à 07:58
putain Sony veulent vraiment ce tiré une balle dans le pied pas possible autrement
gasmok2 publié le 10/09/2026 à 08:01
niflheim
Les vrais fans de Kojima iront où ses prochains jeux sortiront.
Les ventes de DS sur Xbox sont représentatives du manque de communication.
un jeu sorti 2 ans plus tôt sur un autre support et surtout sans sortie physique...bravo la visibilité.
Je l'ai que bien après la sortie que le jeu était dispo sur Xbox.

Pour Metal Gear Delta, c'est aussi dû aux venntes plus que faibles des consoles Xbox.
Tu vends plus d'unités sur une machine vendu à 100 millions que sur une machine vendue à 30 millions à tout cassé.
malroth publié le 10/09/2026 à 08:07
Quelle honte Sony ce qu'ils deviennent
wickette publié le 10/09/2026 à 08:08
niflheim

Tu orientes le debat vers une histoire de physique alors que t’as aucune preuve matérielle que c’est la raison..surtout que Xbox va très certainement vers le full demat aussi

C’est une histoire de pognon entre studio et editeur comme d’hab
ioda publié le 10/09/2026 à 08:10
Les 1ers commentaires

Quand Sony aide Kojima = lèche cul, Sony qui sort les biftons etc.

Quand Sony arrête un projet avec Kojima = Wé Sony c'est devenu de la merde, ils sont arrogants etc

Peut-être que Sony a jugé que le projet sera un flop, comme l'a été Death Stranding 2...
newtechnix publié le 10/09/2026 à 08:17
La vraie info c'ets sans doute qu'on peut s'attendre à d'autres partenariats annulés.

Sony a perdu au fil du temps les exclus Square Enix.
Sony a perdu l'exclusivité Monster Hunter.
Duskblood sera une exclusivité de Nintendo.
Sony vient de mettre à la porte son plus grand partenaire historique et une icône de l'histoire playstation.


Le pire c'est qu'on ne peut plus accuser la direction qui a été responsable de la stratégie Gaas puisque la décision est récente.

La question maintenant est de comprendre qu'elle est la nouvelle stratégie software de la direction actuelle.

Capcom soutient à mort la Switch 2, From Software est dans la barque de Nintendo, etc... hier dans le ND la confirmation d'une rumeur improbable avec Monster Hunter Wilds sur Switch vient de marquer la fin de la stratégie d'une stratégie de "retour" sur le macrhé Japonais. Sony n'a absolument plus aucune carte à jouer sur ce marché.

Il ne manque qu'une seule chose pour Sony c'est l'échec de leur prochaine nouvelle IP: Intergalatic ... là il sera temps de se regarder à nouveau dans la glace et de se poser les bonnes questions.

J'ai le sentiment qu'en fait Sony est concentré à mort sur les marché occidentaux (GTA, Fortnite,etc) et à anticiper la montée des marchés Chinois/Coréens au niveau mondial. Par contre là c'ets clair et quasiment définitif le Japon c'est terminé!

ioda peut-être alors que pourtant ce jeu est présenté clairemetn comme le nouveau MGS de Kojima.
Remarque Death Stranding avait été aussi faussement marketé au tout début comme un MGS.
ziggourat publié le 10/09/2026 à 08:19
wickette Surtout que l'arrêt du partenariat date de mi-juin, donc avant l'annonce de Playstation sur la fin du physique.

J'y vois plutôt une histoire de budget et de risque pour le coup. Le projet semblait être quelques choses de très coûteux. PS n'a certainement pas souhaité prendre le risque avec ce jeu. Sachant que Kojima est assez connu pour vouloir en rajouter toujours plus et dépenser sans compter, il est difficile à gérer. C'était déjà le cas avec Konami.

Personnellement j'ai toujours défendu Konami sur ce dossier, à une époque où les joueurs PS étaient persuadés que c'était des rats. Faut croire que le problème vient surtout de Kojima...

Donc, ce move me paraît plutôt logique et en adéquation avec leur future politique pour la PS6

Maintenant, ce que nous pouvons reprocher quand même à PS

- Aucune communication sur cet arrêt brutal... C'est brut, comme avec l'arrêt du physique.
- S'être fait une nouvelle fois passer pour les sauveurs de l'art en intégrant Kojima Production dans leurs projets, pour au final faire comme Konami
mrvince publié le 10/09/2026 à 08:20
icebergbrulant C'est vrai qu'un studio comme Naughty Dog sort des jeux tous les 4 matins... Cette "excuse" ne tient pas.
newtechnix publié le 10/09/2026 à 08:20
icebergbrulant "En conclusion, il faut désormais accepter la nouvelle devise de Sony: "Pas de Physique, Pas de Physint"

Jolie...clap clap
pcverso publié le 10/09/2026 à 08:23
niflheim a mon avis il n'y aura pas besoins des derniere cartes ou consoles pour faire les futures prod kojima les actuelles suffiront
jaysennnin publié le 10/09/2026 à 08:24
le titre est digne de paris match
newtechnix publié le 10/09/2026 à 08:27
22 HS: on a les chiffres pour DS2 ?

Quelque part tu as indirectement la réponse.

au delà des chiffres de ventes Sony lui mettait à disposition quasiment une team gratuitement....donc en fait les ventes doivent totalement insuffisante.
Quand derrière Kojima délare que les ventes sont dans les objectifs (enfin j'imagine l'objectif de Kojima pas de Sony) cela doit grincer des dents chez Sony.

taiko "Mais globalement le JV en général à part quelques exceptions, c'est une catastrophe."

c'est hélas la seule et véritable conclusion actuelle
azerty publié le 10/09/2026 à 08:29
newtechnix les exclus SE étaient des exclus par défaut. D'où c'était des IP Sony...
Par contre Sony détient Bloodborne et Demon's Soul. Par contre DuskBlood à l'air naze complet. Si je veux jouer online je joue a Nightreign
gamesebde3 publié le 10/09/2026 à 08:32
Il ne devrait pas oublier nintendo. Avoir des parts de marché sur switch 2, ce n'est pas négligeable pour un jeu actuel.
gaeon publié le 10/09/2026 à 08:32
Kojima c'est bien le genre de gars sur lequel ça doit pas être évident de placer ses billes je pense. Développement long et résultat hasardeux.

Le Sony actuel c'est des projets certes ambitieux mais globalement très safe : Wolverine, Gran Turismo, God of War... Et chez Xbox ils sont tellement mal barré qu'ils récupèreront un peu tout ce qu'ils peuvent. Avoir un jeu signé Kojima ça les interesse forcément.

Vu ce que fait Sony actuellement je vais dire quelque chose que j'ai quasiment jamais dit mais là pour une fois je suis content qu'Xbox existe.
nobleswan publié le 10/09/2026 à 08:33
Obligé c'est parce qu'il a dit que l'arrêt du physique lui fesait peur et qu'il était pas ok avec cette décision.

Des putains de fourbes rageux Sony
midomashakil publié le 10/09/2026 à 08:34
physique = Physint

burningcrimson publié le 10/09/2026 à 08:41
Putain je l'attendais de ouf pouah. J'espère qu'on aura plus de détails car c'est vraiment un (autre) move de FDP de la part de Sony.
gameslover publié le 10/09/2026 à 08:45
Je déteste xbox, mais putain merci de sauver le jeu. Y'as plus que Nintendo qui me fait encore un peu rêver, les 2 autres font de la merde depuis 2020... Pire gen ever ...
ioda publié le 10/09/2026 à 08:46
Newtechnix Sony a perdu au fil du temps les exclus Square Enix.
Sony a perdu l'exclusivité Monster Hunter.
Duskblood sera une exclusivité de Nintendo.
Sony vient de mettre à la porte son plus grand et meilleur partenaire.

T'oublie un truc important dans tout ça : la rentabilité.

Si Square, Capcom, ou From se détache de Sony, c'est pas une question de "meilleur partenaire" mais d'argent.

Dois je te rappeler que Persona était exclusif Playstation, comme Yakuza etc donc comme tu peux voir, que ce soit du Atlus, Capcom, Sega, Square etc, tous ont compris une chose, il est impossible d'être rentable avec simplement la vente exclusive sur un seul support.

D'ailleurs aujourd'hui, Square Enix a bien sortie Triangle Strategy hors de la Nintendo Switch. On ne peut pas dire que c'est un jeu qui coûte une fortune à produire, mais qui n'a pas été assez rentable.

Idem pour l'accord Nintendo/Capcom, ce dernier ayant été obligé de casser l'accord pour rentabiliser la licence RE (d'où la sortie du 4 sur PS2).

Il faut pas voir le JV d'aujourd'hui comme il l'a été il y a 20 ans.
newtechnix publié le 10/09/2026 à 08:50
ziggourat Personnellement j'ai toujours défendu Konami sur ce dossier, à une époque où les joueurs PS étaient persuadés que c'était des rats. Faut croire que le problème vient surtout de Kojima...

NON, le groupe Konami avait changé et les l'activité salle de sport était devenu hyper plus rentable et avait prix un poids super important dans le groupe.
Dès lors le président traitait mal l'activité JV.

Tous les anciens ont été mis dans des voix de garages cen'est absolument pas un problème avecKojima mais avec toute la branche JV, simplement Kojima avec ses succès avait logiquement pris une place importante. Des developpeurs du groupe (ex-hudson soft) devenu réceptionniste de l'immeuble ou gardien de parking chez Konami...au lieu de faire du JV.

Le retour actuelle de konami dans le JV n'est du qu'à une seule raison...la crise Covid et les confinement ont tué le business des salles de sport au Japon.
yanssou publié le 10/09/2026 à 08:52
Mais wtf ces rats de Sony n'ont aucune limite
narcissedoyo publié le 10/09/2026 à 08:53
Purée on va bientôt regretter Jim Ryan
keiku publié le 10/09/2026 à 08:57
djfab pourquoi, toi tu continuerais à travailler avec un partenaire s'il n'atteint pas les objectifs de vente ?

sony va bientot se débarrasser de toi donc
guiguif publié le 10/09/2026 à 08:57
Cet enchainement...
Faite que la PS6 soit le plus bide de l'histoire
ziggourat publié le 10/09/2026 à 08:59
newtechnix Tu as raison, mais le choix de se porter vers un autre secteur d'activité, est-ce que ce n'est pas juste un effet boule de neige justement.

C'était aussi plus ou moins confirmé que le budget final de MGS V était beaucoup plus conséquent que ce qui était prévu au démarrage, en sachant que le jeu a été publié sans être terminé. On le sait qu'il y avait divergence de position entre Kojima et Konami. Lui réclamait des délais et du budget supplémentaire, Konami était dans sa posture de gestionnaire. Sauf qu'au final, la collaboration a cessé de manière violente, les deux parties n'étant plus sur la même longueur d'onde.

Et justement, l'orientation de Konami vers un autre secteur d'activité, n'est-elle pas la résultante du développement compliqué de MGS V et de son budget titanesque ?

Après, quand j'écris que Kojima est peut-être le problème, c'est un peu fort. J'exagère évidemment.
yogfei publié le 10/09/2026 à 09:15
Il fait des jeux qui coutent une blinde et qui en se vendent pas à un moment...
zboubi480 publié le 10/09/2026 à 09:22
Ah merde
patrickleclairvoyant publié le 10/09/2026 à 09:31
C’est vraiment une télé novela le
Monde du JV
shambala93 publié le 10/09/2026 à 09:32
Manque plus que Fumito Ueda chez Xbox
shambala93 publié le 10/09/2026 à 09:34
L’autre dingo du site qui a peur de la Helix, de la switch et de nvidia parce que sa boîte de merde ne fait que des choix douteux…
Au moins le vendeur de roses était plus drôle !
zboubi480 publié le 10/09/2026 à 09:39
La reponse de Playstation sur X :

"Une mise à jour de PlayStation Studios : Après une réflexion approfondie, nous avons pris la difficile décision de mettre fin à notre collaboration avec KOJIMA PRODUCTIONS sur son projet PHYSINT. Nous continuons d’avoir une grande admiration pour la vision de Hideo Kojima concernant le jeu.

Notre relation reste solide après trois décennies de coopération créative qui a marqué l’industrie et défini des genres, et nous nous réjouissons de poursuivre une étroite collaboration avec Hideo Kojima et son studio indépendant primé à l’avenir."

https://x.com/PlayStation/status/2097875212427735146
thorfin publié le 10/09/2026 à 09:46
Physint / Physique même combat ????
altendorf publié le 10/09/2026 à 09:52
Et c’est toujours pas un motif de renvoi pour Hermen le voyageur qui en branle pas une ?
rasalgul publié le 10/09/2026 à 09:54
Je me régale comme mon game pass
yanssou publié le 10/09/2026 à 10:21
zboubi480 "une réflexion approfondi"
heracles publié le 10/09/2026 à 10:30
taiko Oui j'aimais bien aussi leurs exclus, mais ce sera un sacrifice, au profit d'un écosystème qui correspond plus à ma situation. Puis j'ai tellement de jeux à faire sur Steam
gamerdome publié le 10/09/2026 à 10:30
Autant je déteste Sony pour plein de leurs décisions de merde, la fin des disques en premier, autant là...

Pour moi Kojima est le gars le plus over hypé de la sphère vidéoludique internationale, et ses derniers jeux ne m'intéressent pas du tout.

On en reparlera quand le jeu sera sorti et qu'on verra à quoi il ressemble, son concept, et bien sûr les coûts de développement et son chiffre de vente.
heracles publié le 10/09/2026 à 10:31
shambala93 "le vendeur de roses" Kyogamer ? Il est où lui ?
johnlesnonnes publié le 10/09/2026 à 10:32
ioda « Il est impossible d’être rentable avec la vente exclusive sur un seul support »


*Nintendo enter the chat*
icebergbrulant publié le 10/09/2026 à 10:35


mrvince En fait, j’ai sorti l’argument "Naughty Dog" + par frustration
Mais quand même... que fout Naughty Dog sur cette génération ?! Ça fait 6 ans qu’on attend !! 6 ans !! Pas un seul nouveau jeu !!

Si j étais Sony, j’aurai déjà pété un câble et ils l’ont sûrement pété vu leur comportement actuel

Bref, sur ce coup, Sony a arrêté les frais avec Kojima et c’est sûrement légitime, le gars met trop de temps à montrer du concret
iglooo publié le 10/09/2026 à 10:40
Si achat d'une console de salon post-PS4/XboxOne, ce sera donc sur Xbox... Quelle époque...
shambala93 publié le 10/09/2026 à 10:50
heracles
Il est sur X ahah
ricky publié le 10/09/2026 à 11:32
Djfab T'es lourd tu comprends rien. Mais je crois que tu veux pas comprendre nos propos surtout
jenicris publié le 10/09/2026 à 11:34
Très bien, Sony fait tout pour pas qu'on achète leur prochaine console.
supasaiyajin publié le 10/09/2026 à 11:48
On ne saura probablement pas la raison, mais étant donné tous les choix foireux de Sony ces dernières années, je me dis que le jeu pourrait bien être un succès qu'ils vont peut être regretter.
guyllan publié le 10/09/2026 à 12:14
Excellente nouvelle si ça permet au jeu de sortir sur PC Sony ne possède plus d'exclusivité qui m'intéresse, c'est la première fois que ça arrive.
newtechnix publié le 10/09/2026 à 12:27
Concrètement on a entendu quelques débuts d'explicaiotn sur le pourquoi du comment.

Mais la vérité semble être la suivante:

Les exclusivités AAA ne sont absolument plus rentable.

Sony a eu peur bon en vérité ils ont juste acté qu'ils perdront un fric fou pour un jeu exclusif...ce jeu pour exister ne peut qu'être multi dans le meilleur des cas.

On le voit puisque malgré que Microsoft récupère le projet , le jeu aurait pu être une très belle carte en tant qu'exclusivité mais la réalité c'est que le jeu devra sortir sur PS6 aussi.

Et on peut donc aussi pointer le drame du JV et son incapacité à financé des projets risqué, innovant ou sortant des recettes classiques.
jobiwan publié le 10/09/2026 à 12:30
djfab Sony et sa branche PlayStation sont tellement pas fous : investissement à fond dans des projets GAAS, portage des exclusivités sur PC au cours de cette gen, licenciements et fermetures de studio talentueuse comme Bluepoint Games, tentative d'entourlouper les joueurs sur GT7 lors de sa sortie. Tu as sûrement raison sur la forme mais sur le fond, je partage beaucoup moins ce point de vue.
khazawi publié le 10/09/2026 à 12:36
Les jeux de Kojima sont des flops relatifs et loin de révolutionner le game. Il mange encore sur MGS de Konami alors que ce n'était pas le seul dessus.
sasquatsch publié le 10/09/2026 à 13:38
Partenaire historique... Ca montre l'estime que Sony a de ces créateurs...
Ok il n'a pas rempli les caisses... Mais c'est une image de marque... Ça fait partie de ton bagage historique...
Cest la nouvelle génération de managers... Ça voit que des chiffres... Rien foutre de l'image... Ça pense court terme et puis on improvise si on descend plus vite que prévu
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