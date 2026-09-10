People : PlayStation divorce de Hideo Kojima, qui se réfugie dans les bras de Xbox People : PlayStation divorce de Hideo Kojima, qui se réfugie dans les bras de Xbox

PlayStation a le chic pour se mettre à dos sa communauté ces derniers temps et après le coup du physique sur lequel on n'a pas besoin de revenir, l'entreprise surprend tout le monde de bon matin en annonçant mettre fin au partenariat avec Kojima Productions, et donc l'abandon de l'aide au financement de la futur licence action/espionnage Physint.



La décision a plus exactement été prise depuis plusieurs mois (mi-juin), ayant particulièrement surpris Hideo Kojima qui a du partir en urgence à la recherche d'un nouveau mécène pour sauver son projet. Et c'est finalement Xbox qui a relancé l'affaire (belle ironie), étendant le contrat déjà en cours pour le toujours très mystérieux projet OD/Overdrive.



Maintenant la question qui va être sur toutes les lèvres vu la nouvelle politique Xbox : Physint sera t-il ou non une exclusivité PC/Helix au détriment de la PlayStation 6 ?