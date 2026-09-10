Mega Man Dual Override : deuxième trailer

C'était acté pour 2027 et Capcom a profité du Nintendo Direct pour légèrement préciser que Mega Man : Dual Override, ce sera en fait pour le printemps (tous supports) et la nouvelle bande-annonce a justement rebondi sur celle de la GamesCom pour confirmer que Proto Man sera jouable. Des Amiibo dédiés aux deux protagonistes seront au programme, à la même date, pour fêter ce nouvel épisode 2D.
Bonux :
- Capcom se permet d'indiquer que les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 débarqueront tous en version Switch 2 le 16 octobre en dématérialisé, puis le 29 janvier 2027 en physique.
Par contre techniquement le jeu est vraiment bof pour l’instant dans ce qu’ils ont montré.
Le jeu sur GBA était génial (en même temps c’était Treasure derrière)