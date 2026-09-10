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Mega Man Dual Override : deuxième trailer
C'était acté pour 2027 et Capcom a profité du Nintendo Direct pour légèrement préciser que Mega Man : Dual Override, ce sera en fait pour le printemps (tous supports) et la nouvelle bande-annonce a justement rebondi sur celle de la GamesCom pour confirmer que Proto Man sera jouable. Des Amiibo dédiés aux deux protagonistes seront au programme, à la même date, pour fêter ce nouvel épisode 2D.

Bonux :
- Capcom se permet d'indiquer que les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 débarqueront tous en version Switch 2 le 16 octobre en dématérialisé, puis le 29 janvier 2027 en physique.



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tripy73, pimoody
publié le 10/09/2026 à 05:59 par Gamekyo
commentaires (6)
cidkageno publié le 10/09/2026 à 07:05
Il a l'air excellent ce Megaman
mattewlogan publié le 10/09/2026 à 07:30
Il me donne super envie
pimoody publié le 10/09/2026 à 07:32
Mega Man ça donne sacrément envie. Capcom est une autoroute depuis un moment, ça fait plaisir.
benichou publié le 10/09/2026 à 08:38
Protoman a l’air d’un mode « facile » c’est cool.
Par contre techniquement le jeu est vraiment bof pour l’instant dans ce qu’ils ont montré.
cyr publié le 10/09/2026 à 08:48
J'ai fait aucun méga man. Je préfère.....le petit perso qui a des réacteur sous les pieds, je sais plus le nom, c'est un manga ou une serie animé.
benichou publié le 10/09/2026 à 08:50
cyr Astro boy
Le jeu sur GBA était génial (en même temps c’était Treasure derrière)
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Fiche descriptif
Mega Man : Dual Override
4
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Nom : Mega Man : Dual Override
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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