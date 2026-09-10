Mega Man Dual Override : deuxième trailer

C'était acté pour 2027 et Capcom a profité du Nintendo Direct pour légèrement préciser que, ce sera en fait pour le printemps (tous supports) et la nouvelle bande-annonce a justement rebondi sur celle de la GamesCom pour confirmer que Proto Man sera jouable. Des Amiibo dédiés aux deux protagonistes seront au programme, à la même date, pour fêter ce nouvel épisode 2D.Bonux :- Capcom se permet d'indiquer que les remakes deetdébarqueront tous en version Switch 2 le 16 octobre en dématérialisé, puis le 29 janvier 2027 en physique.