Romancing SaGa 3 aura bien son remake

Comme leaké il y a une poignée de jours, Romancing Saga 3 passera à son tour par la case remake avec tout ce qu'il faut de modernisation à commencer par le rendu et l'ambiance sonore (versions réarrangées des musiques et doublage intégral US/JP), sans oublier les désormais indispensables modes de difficulté, tout en gardant cette liberté totale de progression et les huit personnages jouables.
Et qu'importe l'embouteillage du début d'année prochaine, ça sortira quand même le 16 février 2027 sur quasiment tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2).
Dont celui ci
https://www.youtube.com/watch?v=ZUxXGKMDi8I
https://www.youtube.com/watch?v=UZmOGDWvTm4
ça remonte à il y a très longtemps
On démarre et on choisit l'un des persos qu'on peut renommer. Ensuite on démarre dans un auberge, on y rencontre le guerrier super fort et connu et une princesse débarque et c'est parti pour l'aventure.
Moi j'ai sélectionné le personnage aux cheveux vert et clairement le design du remake ... une catastrophe
Sinon pareil, je suis pas fan du redesign, mais bon, c'est le même que pour RS2 remake donc c'était pas vraiment une surprise Je préfère la version Super Famicom qui reste chère à mon coeur, mais c'est cool de voir cette série revenir un peu sur le devant de la scène ! Paradoxalement, la formule de la série est tellement à des années lumières de ce qui se fait dans les JRPG aujourd'hui que ça paraît un peu nouveau ^^'