Romancing SaGa 3 aura bien son remake

Comme leaké il y a une poignée de jours,passera à son tour par la case remake avec tout ce qu'il faut de modernisation à commencer par le rendu et l'ambiance sonore (versions réarrangées des musiques et doublage intégral US/JP), sans oublier les désormais indispensables modes de difficulté, tout en gardant cette liberté totale de progression et les huit personnages jouables.Et qu'importe l'embouteillage du début d'année prochaine, ça sortira quand même le 16 février 2027 sur quasiment tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2).