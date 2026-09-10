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Romancing SaGa 3 aura bien son remake
Comme leaké il y a une poignée de jours, Romancing Saga 3 passera à son tour par la case remake avec tout ce qu'il faut de modernisation à commencer par le rendu et l'ambiance sonore (versions réarrangées des musiques et doublage intégral US/JP), sans oublier les désormais indispensables modes de difficulté, tout en gardant cette liberté totale de progression et les huit personnages jouables.

Et qu'importe l'embouteillage du début d'année prochaine, ça sortira quand même le 16 février 2027 sur quasiment tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2).

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micheljackson
publié le 10/09/2026 à 09:56 par Gamekyo
commentaires (11)
shirou publié le 10/09/2026 à 10:06
C'est comme le deux sur plusieurs génération ?
angelsduck publié le 10/09/2026 à 10:28
shirou Si j'ai bien compris non cette fois tu choiras au début un personnage parmi 8 et l'histoire sera différent par rapport à ce choix et chaque perso aura une équipe différente
zekk publié le 10/09/2026 à 10:29
shirou non ici c’est plus comme les nouveaux et saga frontier un où tu as plusieurs scénarios avec un héros différent à chaque fois ou comme live a live
micheljackson publié le 10/09/2026 à 11:50
Enorme, désormais le jeu que j'attends le plus
micheljackson publié le 10/09/2026 à 12:19
J'ai tellement hâte d'écouter comme ils ont réorchestré l'ost fabuleuse de Kenji Ito, il y a thèmes aussi mythiques que ceux de FF6 dedans.
Dont celui ci
https://www.youtube.com/watch?v=ZUxXGKMDi8I
micheljackson publié le 10/09/2026 à 12:23
Bordel ça va tellement être épique
https://www.youtube.com/watch?v=UZmOGDWvTm4
silentwolf publié le 10/09/2026 à 12:29
C'est tout de même dommage de passer d'illustration magnifique à un character design totalement sans âme qui fait penser à un trails of de Falcom ...
silentwolf publié le 10/09/2026 à 12:30
zekk angelsduck Non non, tous les persos vivent la même histoire (au début en tout cas) et au même moment. Tu choisis au début du jeu le personnage du groupe que tu incarnes.
zekk publié le 10/09/2026 à 12:37
silentwolf c'est pas plutôt l'inverse, ils ont des débuts différents mais avec une fin commune et des points de vues différents sur l'histoire ?

ça remonte à il y a très longtemps
silentwolf publié le 10/09/2026 à 12:59
zekk Non je l'ai relancé il y a quelques jours lors des rumeurs de remake.
On démarre et on choisit l'un des persos qu'on peut renommer. Ensuite on démarre dans un auberge, on y rencontre le guerrier super fort et connu et une princesse débarque et c'est parti pour l'aventure.
Moi j'ai sélectionné le personnage aux cheveux vert et clairement le design du remake ... une catastrophe
randyofmana publié le 10/09/2026 à 13:45
silentwolf zekk Pour être encore plus précis, 5 personnages sur 8 ont le même début, et pour 3 autres c'est un peu différent. Mais le reste du jeu est globalement le même pour tous, en revanche on est complètement sur une progression libre où tu peux aller quasiment où tu veux une fois que le prologue est terminé.

Sinon pareil, je suis pas fan du redesign, mais bon, c'est le même que pour RS2 remake donc c'était pas vraiment une surprise Je préfère la version Super Famicom qui reste chère à mon coeur, mais c'est cool de voir cette série revenir un peu sur le devant de la scène ! Paradoxalement, la formule de la série est tellement à des années lumières de ce qui se fait dans les JRPG aujourd'hui que ça paraît un peu nouveau ^^'
Gras
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Fiche descriptif
Romancing SaGa 3 : Destinies United
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Nom : Romancing SaGa 3 : Destinies United
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : N.C
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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