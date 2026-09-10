recherche
News / Blogs
PS Plus Extra : le programme de septembre
Il y a de quoi bouffer en ce moment, mais cela ne doit pas nous faire oublier les mises à jour des différents abonnements, et c'est au tour de PlayStation de faire le point, donc la liste des jeux PS Plus Extra & Premium du mardi 15 septembre. Et encore une fois, plus on avance, plus on a l'impression que les tiers signent des contrats communs vu que la majorité des jeux ci-dessous ont déjà squatté le Game Pass.

PS Plus Extra :

- RuneScape : Dragonwilds
- WWE 2K26
- Ball x Pit
- Date Everything
- Slitterhead
- Ninja Gaiden Ragebound
- Dungeons of Hinterberg
- Sniper Elite Resistance

PS Plus Premium :

- Mega Man X Command Mission
- Metro Redux







0
Qui a aimé ?
publié le 10/09/2026 à 10:07 par Gamekyo
commentaires (14)
jenicris publié le 10/09/2026 à 10:10
Même Extra est de pire en pire
rasalgul publié le 10/09/2026 à 10:33
Physint dans le GP ????
taiko publié le 10/09/2026 à 10:51
wazaaabi publié le 10/09/2026 à 11:05
Nul
akinen publié le 10/09/2026 à 11:05
Qu’ils crèvent serieux
skuldleif publié le 10/09/2026 à 11:06
rasalgul à priori oui , le ps+ premium aura peut etre une demo d'une heure de quoi rejouir les fideles joueurs playstation
dooku publié le 10/09/2026 à 11:11
Balek
rasalgul publié le 10/09/2026 à 11:25
skuldleif hmmmm franchement les générations ne ressemblent jamais à la précédente.

Le Microsoft automatiquement éditeur tiers à mon avis.... Ca ne concernera pas Physint

Ca ne concerne déjà pas Forza horizon le seul réel succès de la stratégie multi récente
aerithlazyqueen publié le 10/09/2026 à 11:26
jamais j’achète du démat chez ces degen de Sony !
blacksad6 publié le 10/09/2026 à 11:33
Slitterhead est sympa sans plus. Des bonnes idées mais va pas super loin dans le delire. Et ca fait tres jeu début de l'ère PS4
ungarsduqueens publié le 10/09/2026 à 11:50
Énorme : Sniper Elite Resistance dans le PS + Essential de Septembre et quelques jours plus tard on nous annonce qu'il occupe aussi un place dans le PS + Extra...
ioda publié le 10/09/2026 à 12:15
aerithlazyqueen Pourtant tu disais que tu achèteras GTA6 "c'est différent"
ioda publié le 10/09/2026 à 12:26
ungarsduqueens Bizarre, je parle à Aerithlazyqueen et c'est toi qui me répond.

Donc tu as un double compte ?

T'as oublié de switché ? Efface tes cookies.
ungarsduqueens publié le 10/09/2026 à 12:46
ioda Non j'ai juste confondu les noms et j'ai cru que tu me répondais sur queuque chose que je n'avais dis . Toutes mes escuses.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Sony Interactive Entertainment
141
Ils aiment
Nom : Sony Interactive Entertainment
site officiel : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
Copyright © Gamekyo