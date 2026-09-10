PS Plus Extra : le programme de septembre

Il y a de quoi bouffer en ce moment, mais cela ne doit pas nous faire oublier les mises à jour des différents abonnements, et c'est au tour de PlayStation de faire le point, donc la liste des jeux PS Plus Extra & Premium du mardi 15 septembre. Et encore une fois, plus on avance, plus on a l'impression que les tiers signent des contrats communs vu que la majorité des jeux ci-dessous ont déjà squatté le Game Pass.
PS Plus Extra :
- RuneScape : Dragonwilds
- WWE 2K26
- Ball x Pit
- Date Everything
- Slitterhead
- Ninja Gaiden Ragebound
- Dungeons of Hinterberg
- Sniper Elite Resistance
Le Microsoft automatiquement éditeur tiers à mon avis.... Ca ne concernera pas Physint
Ca ne concerne déjà pas Forza horizon le seul réel succès de la stratégie multi récente
Donc tu as un double compte ?
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