PS Plus Extra : le programme de septembre

Il y a de quoi bouffer en ce moment, mais cela ne doit pas nous faire oublier les mises à jour des différents abonnements, et c'est au tour de PlayStation de faire le point, donc la liste des jeux PS Plus Extra & Premium du mardi 15 septembre. Et encore une fois, plus on avance, plus on a l'impression que les tiers signent des contrats communs vu que la majorité des jeux ci-dessous ont déjà squatté le Game Pass.PS Plus Extra :PS Plus Premium :