Un apparent gros leak sur Fairgame$

Après quelques récents déconvenues auprès du public, PlayStation se devait de rebondir et quoi de mieux que des nouvelles du GAAS, enfin « peut-être ».Précisément, un trailer vient de leaker sur la plate-forme Player.gg décrivant la tenue prochaine d'un test fermé, sans préciser encore ni le développeur ni l'éditeur, juste que ce sera du AAA compétitif sous le nom de(des rumeurs indiquaient un changement de nom, en plus d'un modèle F2P), uniquement prévu sur PC/PS5, et qui commejustement sera une expérience portée sur le braquage avec extraction à l'instar demais avec des technologies avancées ressemblant vachement à l'unique trailer diffusé il y a 3 ans.Impatient ?