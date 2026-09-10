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Un apparent gros leak sur Fairgame$
Après quelques récents déconvenues auprès du public, PlayStation se devait de rebondir et quoi de mieux que des nouvelles du GAAS Fairgame$, enfin « peut-être ».

Précisément, un trailer vient de leaker sur la plate-forme Player.gg décrivant la tenue prochaine d'un test fermé, sans préciser encore ni le développeur ni l'éditeur, juste que ce sera du AAA compétitif sous le nom de Project Espresso (des rumeurs indiquaient un changement de nom, en plus d'un modèle F2P), uniquement prévu sur PC/PS5, et qui comme Fairgame$ justement sera une expérience portée sur le braquage avec extraction à l'instar de PayDay mais avec des technologies avancées ressemblant vachement à l'unique trailer diffusé il y a 3 ans.

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publié le 10/09/2026 à 22:41 par Gamekyo
commentaires (4)
altendorf publié le 10/09/2026 à 22:52
Et en vrai ? Pourquoi pas ? Payday 3 n'a jamais su surfer sur le succès du 2, il y a peut-être un truc a chercher, après comme d'habitude, faut voir manette en main et si le suivi est bon
wolverine publié le 10/09/2026 à 22:53
https://www.youtube.com/watch?v=qON17rGUHYc
neptonic publié le 10/09/2026 à 23:01
Mais ça a l'air pas mal ?

En tour cas c'est hyper dynamique et graphiquement on sent le budget

A voir dans une vidéo longue
losz publié le 10/09/2026 à 23:13
Encore un bide pour Sony, tellement osef le truc..
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Fairgames
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Nom : Fairgames
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Haven Entertainment Studios
Genre : action
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