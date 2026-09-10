Un apparent gros leak sur Fairgame$

Après quelques récents déconvenues auprès du public, PlayStation se devait de rebondir et quoi de mieux que des nouvelles du GAAS Fairgame$, enfin « peut-être ».
Précisément, un trailer vient de leaker sur la plate-forme Player.gg décrivant la tenue prochaine d'un test fermé, sans préciser encore ni le développeur ni l'éditeur, juste que ce sera du AAA compétitif sous le nom de Project Espresso (des rumeurs indiquaient un changement de nom, en plus d'un modèle F2P), uniquement prévu sur PC/PS5, et qui comme Fairgame$ justement sera une expérience portée sur le braquage avec extraction à l'instar de PayDay mais avec des technologies avancées ressemblant vachement à l'unique trailer diffusé il y a 3 ans.
En tour cas c'est hyper dynamique et graphiquement on sent le budget
A voir dans une vidéo longue