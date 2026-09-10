Resident Evil 2 Remake : 20 millions de ventes !

Il l'a fait ! Bien sûr grâce à la brouette de portages, bien sûr grâce aux promotions, bien sûr grâce aux nombreux bundles, mais le palier improbable à une époque est atteint : Resident Evil 2 Remake a officiellement dépassé les 20 millions de ventes, soit le deuxième jeu de l'histoire de Capcom à avoir dépassé ce prodigieux cap après Monster Hunter World et en attendant les suivants (probablement Resident Evil 7).
On retourne attendre un vrai reveal de Resident Evil Veronica, aussi bien absent du State of Play que du Nintendo Direct, mais on garde espoir pour le TGS, sinon les Game Awards.
Un peu moins de 15 millions.
C'était très moyen au lancement mais à 10 ou 15 balles, ça attire forcément du monde (et le jeu reste sympa, même si le moins bon des remakes).
Ils devraient sortir une version Director’s Cut pour régler plusieurs problèmes (Scénarios B, ennemis manquants, cohérences, incohérences et différences entre Claire et Léon, etc.).
Pareil pour le 3.
Je suis sûr que ça se vendrait super bien en plus, même si c'est juste un DLC.
Mais faut pas rêver.
Reste que 20 millions, ca reste un chiffre énorme pour ce genre de prod.
C'est le jeu qui m'a lancé dans la licence. J'avais achété un pack avec 2/3/4 remake pour une trentaine d'euros, j'ai tellement kiffé. En suite Requiem grosse claque. Me reste sur les récents le 7 et Village à faire mais c'est dans ma ludo. Je vais les faires avant Veronica, et attendre un remake du 1 et 0. Pour les 5/6 on verra ..
osiris67 À chaque fois que j'ai voulu le prendre ils en sortaient un nouveau alors je me disais que j'allais acheter un pack, puis ça n'a plus arrêté avec les annonces, un jour je les ferais tous à la chaîne avec le 1, Zero etc.
Capcom, FromSoftware, CD Projekt, la sainte trinité intouchable