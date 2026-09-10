Resident Evil 2 Remake : 20 millions de ventes !

Il l'a fait ! Bien sûr grâce à la brouette de portages, bien sûr grâce aux promotions, bien sûr grâce aux nombreux bundles, mais le palier improbable à une époque est atteint :a officiellement dépassé les 20 millions de ventes, soit le deuxième jeu de l'histoire de Capcom à avoir dépassé ce prodigieux cap aprèset en attendant les suivants (probablement).On retourne attendre un vrai reveal de, aussi bien absent du State of Play que du Nintendo Direct, mais on garde espoir pour le TGS, sinon les Game Awards.