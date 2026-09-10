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Resident Evil 2 Remake : 20 millions de ventes !
Il l'a fait ! Bien sûr grâce à la brouette de portages, bien sûr grâce aux promotions, bien sûr grâce aux nombreux bundles, mais le palier improbable à une époque est atteint : Resident Evil 2 Remake a officiellement dépassé les 20 millions de ventes, soit le deuxième jeu de l'histoire de Capcom à avoir dépassé ce prodigieux cap après Monster Hunter World et en attendant les suivants (probablement Resident Evil 7).

On retourne attendre un vrai reveal de Resident Evil Veronica, aussi bien absent du State of Play que du Nintendo Direct, mais on garde espoir pour le TGS, sinon les Game Awards.

  • Resident Evil 2 Remake : 20 millions de ventes !
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adamjensen, eruroraito7, burningcrimson, osiris67, marchand2sable, link49, legato, goldmen33, bourbon
publié le 10/09/2026 à 16:59 par Gamekyo
commentaires (18)
negan publié le 10/09/2026 à 17:01
Le 3 est a combien ?
shanks publié le 10/09/2026 à 17:04
negan
Un peu moins de 15 millions.
negan publié le 10/09/2026 à 17:04
shanks Ca va en vrai.
shanks publié le 10/09/2026 à 17:05
negan
C'était très moyen au lancement mais à 10 ou 15 balles, ça attire forcément du monde (et le jeu reste sympa, même si le moins bon des remakes).
adamjensen publié le 10/09/2026 à 17:05
Normal. L’original comme le Remake sont pour moi des jeux mythiques.
Ils devraient sortir une version Director’s Cut pour régler plusieurs problèmes (Scénarios B, ennemis manquants, cohérences, incohérences et différences entre Claire et Léon, etc.).
Pareil pour le 3.
Je suis sûr que ça se vendrait super bien en plus, même si c'est juste un DLC.
Mais faut pas rêver.
5120x2880 publié le 10/09/2026 à 17:09
Dés que je lance Steam ça m'agresse pour que je l'achète à 5 balles
wanda publié le 10/09/2026 à 17:25
5120x2880 En effet, il y a quelques mois, j'ai vu un humble bundle avec tous les RE ( vraiment tous, sauf le 8 ), y compris les remakes; à 24€00.

Reste que 20 millions, ca reste un chiffre énorme pour ce genre de prod.
kakazu publié le 10/09/2026 à 17:33
Quel jeu incroyable n’empêche, vraiment excellent
jenicris publié le 10/09/2026 à 17:38
Mérité
thauvinho publié le 10/09/2026 à 17:39
Mérité

C'est le jeu qui m'a lancé dans la licence. J'avais achété un pack avec 2/3/4 remake pour une trentaine d'euros, j'ai tellement kiffé. En suite Requiem grosse claque. Me reste sur les récents le 7 et Village à faire mais c'est dans ma ludo. Je vais les faires avant Veronica, et attendre un remake du 1 et 0. Pour les 5/6 on verra ..
metroidvania publié le 10/09/2026 à 17:46
Capcom svp faites nous des ghouls ghosts
osiris67 publié le 10/09/2026 à 17:51
5120x2880 Et meme a 5 balle t’as tjr pas chopé!
ducknsexe publié le 10/09/2026 à 17:56
Mérité , mais dommage pour le passage avec les araignées dans les égouts retiré du jeux.
link49 publié le 10/09/2026 à 18:13
Je pense le reprendre sur Switch 2 en 2027 en boite.
5120x2880 publié le 10/09/2026 à 18:21
wanda Moi c'est vraiment sur Steam, genre tous les deux mois je dirais ?

osiris67 À chaque fois que j'ai voulu le prendre ils en sortaient un nouveau alors je me disais que j'allais acheter un pack, puis ça n'a plus arrêté avec les annonces, un jour je les ferais tous à la chaîne avec le 1, Zero etc.
sussudio publié le 10/09/2026 à 18:35
Les promos Capcom c'est quelque chose, il y en a TOUT LE TEMPS
alozius publié le 10/09/2026 à 18:45
Mérité. Capcom nous fait un sans faute depuis quelques années c’est une folie.
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mooplol publié le 10/09/2026 à 20:54
Je viens de prendre le 3 18e sur amazon, le 2 est a 21e dès qu’il passe sous les 20e je prends. J’aime pas les servirais horreur mais je suis en pleine hype capcom avant la fin du physique
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Fiche descriptif
Resident Evil 2 (Remake)
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Nom : Resident Evil 2 (Remake)
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : survival horror
Multijoueur : non
Sortie européenne : 25/01/2018
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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