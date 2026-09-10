Level-5 sortira en 2027 Yo-Kai Watch 2 Remake ainsi que le soft reboot Holy Horror Mansion

Comme indiqué plus tôt cette semaine durant le Nintendo Direct,va bénéficier d'un remake, ce qui n'a rien d'étrange vu que ce fut déjà le cas pour le premier, et que l'on parle ici de ce qui fut l'épisode le plus populaire de la franchise avant la descente aux enfers. Notez d'ailleurs que Level-5 en parle comme une sorte de quatrième version (oui, ça se la jouait Pokémon à l'époque) mais avec un rendu moderne et donc du contenu inédit.La sortie tombera en 2027 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, et si l'équipe tient les délais (spoil : c'est rarement le cas), l'année prochaine verra également arriversur les mêmes supports, une sorte de soft-reboot desans en prendre le nom et pour cause puisque la montre magique sera cette fois remplacée par un appareil photo pouvant repérer non pas les yokai mais les Mononoke (c'est pareil). Ces derniers serviront autant à l'exploration que pour des recrutements en vue d'affrontements la nuit tombée.Plus d'infos à venir durant le TGS où une version jouable sera mise à disposition du public.