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Level-5 sortira en 2027 Yo-Kai Watch 2 Remake ainsi que le soft reboot Holy Horror Mansion
Comme indiqué plus tôt cette semaine durant le Nintendo Direct, Yo-Kai Watch 2 va bénéficier d'un remake, ce qui n'a rien d'étrange vu que ce fut déjà le cas pour le premier, et que l'on parle ici de ce qui fut l'épisode le plus populaire de la franchise avant la descente aux enfers. Notez d'ailleurs que Level-5 en parle comme une sorte de quatrième version (oui, ça se la jouait Pokémon à l'époque) mais avec un rendu moderne et donc du contenu inédit.

La sortie tombera en 2027 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, et si l'équipe tient les délais (spoil : c'est rarement le cas), l'année prochaine verra également arriver Holy Horror Mansion sur les mêmes supports, une sorte de soft-reboot de Yo-Kai Watch sans en prendre le nom et pour cause puisque la montre magique sera cette fois remplacée par un appareil photo pouvant repérer non pas les yokai mais les Mononoke (c'est pareil). Ces derniers serviront autant à l'exploration que pour des recrutements en vue d'affrontements la nuit tombée.

Plus d'infos à venir durant le TGS où une version jouable sera mise à disposition du public.



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link49, bourbon
publié le 10/09/2026 à 16:00 par Gamekyo
commentaires (9)
shanks publié le 10/09/2026 à 16:05
On se répète mais c'est une folie à quel point un simple jeu Yokai, ici Holy Horror, refait le cul des productions Pokémon niveau rendu.
weslloyd1 publié le 10/09/2026 à 16:10
Holy Horror Mansion a l'air TELLEMENT cool ! Dans mes most wanted de 2027 (bon, j'y crois pas trop avec eux..)
wolverine publié le 10/09/2026 à 16:29
shanks Gamefreak a voulu sortir une nouvelle IP et montrer de quoi ils sont capable, c'était moyen, ils ont blâmé des équipes exterieurs. On a rien a attendre d'eux, ils sont nul en équipes intérieurs sur pokémon, nul sur les nouvelles IP, nul en collaboration, et ce n'est pas le budget qui justifie leur incompétence, c'est juste leur incompétence
zekk publié le 10/09/2026 à 16:42
wolverine ce n'est pas le budget, mais un manque d’investissement dans leur jeu et le fait de ne pas recruter des personnes qui pourrait améliorer la qualité du studio, c'est un studio qui reste coincé dans ce qu'il faisait sur Gameboy et DS et qui ne souhaite pas évoluer
wolverine publié le 10/09/2026 à 16:48
zekk oui c'est ce que je disais ce n'est pas le budget. Ce sont juste des incompétents. Et refuser de recruter, blâmer les équipes extérieurs... c'est de l'incompétence.
ziggourat publié le 10/09/2026 à 17:45
shanks Il est vraiment chouette en plus d'être original, je suis totalement réceptif à la proposition là.
burningcrimson publié le 10/09/2026 à 17:46
wolverine Pas des incompétents, ils s'en foutent car ça se vend par camions à chaque fois
fritesmayo76 publié le 10/09/2026 à 17:53
Les deux jeux ont l'air cool, mais pourquoi les sortir la même année ils vont se faire concurrence mutuellement (surtout que Horror est présenté comme le nouveau Yokai, donc à quoi sert Yokai 2, c'est une bouée de secours au cas ou Horror flop?)
newtechnix publié le 10/09/2026 à 18:21
Level 5 tu prends leur show de 2016...t'as quasiment les mêmes titres présentés, enfin c'est vraiment l'impression Layton, Inazuma, etc

Pour Holy Horror Mansion on comprends qu'il recycle le moteur qu'on voit dans Snack World.
et ils auraient tort de de s'en priver car ce visuel qui fait un peu diorama en pâte à modeler est très agréable.

Level 5 semble sortie de sa descente aux enfers.
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Fiche descriptif
Yo-Kai Watch 2 : Haunted Domain
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Nom : Yo-Kai Watch 2 : Haunted Domain
Support : PC
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5 - Switch 2
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