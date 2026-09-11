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Metal Slug : la grosse compile avant du neuf
Tout en préparant le grand retour de Metal Slug après bientôt 20 ans d'absence hors spin-off, personne ne sera surpris de voir SNK tenter d'abreuver ses gains en sortant une méga-compile de la franchise au nom évocateur de Metal Slug : Ultimate Collection, développée en association avec M2 et proposant tout ce qu'il faut de modernité (classements en ligne, rembobinage, sauvegarde rapide, galerie…).

Ça sortira partout (PC, PS5, XBS, Switch 2 et même Switch 1), quelque part en 2027, et en voici le contenu :

- Metal Slug (NeoGeo)
- Metal Slug 2 (NeoGeo)
- Metal Slug X (NeoGeo)
- Metal Slug 3 (NeoGeo)
- Metal Slug 4 (NeoGeo)
- Metal Slug 5 (NeoGeo)
- Metal Slug Advance (GBA)
- Metal Slug 6 (PS2)
- Metal Slug 7 (DS)

Et en bonus, une version « Location Test » de Metal Slug, donc une sorte de démo test de la version Arcade d'époque où l'on ne pouvait jouer qu'aux commandes du tank.

7
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escobar, archesstat, adamjensen, jaysennnin, kalas28, iglooo, xrkmx
publié le 11/09/2026 à 11:02 par Gamekyo
commentaires (22)
adamjensen publié le 11/09/2026 à 11:39
La première fois que j'ai découvert la série, c'était sur Xbox 360, un truc de fou.
Le 3 est mon préféré.
22 publié le 11/09/2026 à 11:42
Ch'avais pas que le 7 était exclu DS
kikoo31 publié le 11/09/2026 à 11:49
faites le 8 faites pas les chiens
akinen publié le 11/09/2026 à 12:00
Je l’ai avais tous ajouté pour les récupérer en promo sur switch.

Donc OK, mais quid du prix?
judebox publié le 11/09/2026 à 12:07
Si version boite sur Switch, ça m'intéressera !
gamerdome publié le 11/09/2026 à 12:09
Y'a pas le XX ? Soit le 7 avec des graphismes potables ?
fdestroyer publié le 11/09/2026 à 12:21
22 En fait pas vraiment, il a été réédité sous le nom XX sur PS4. Ca reste pas ouf par rapport à un vrai opus Neo, mais c'est mieux que sur le mini écran
coconutsu publié le 11/09/2026 à 13:22
Oui bah jvais attendre le nouvel opus à la place.
micheljackson publié le 11/09/2026 à 14:06
En branchant la Switch 2 en 1080p sur un RetroTink 4K pour avoir le rendu CRT ça peut carrément le faire. Il y a même des filtres GBA.
22 publié le 11/09/2026 à 14:42
fdestroyer ah oui voila le XX, je me disais bien^^
starship publié le 11/09/2026 à 15:24
Le xx c'est initialement le portage sur psp de l'épisode 7 sur ds.

Pour le 6, initialement développé pour atomiswave en arcade, il a été porté il y a 2/3ans sur dreamcast (comme quasi tous le catalogue atomiswave) ce qui permet d'avoir une version console arcade perfect (l'atomiswave étant une dreamcast à cartouche en gros). Avis au amateurs! (il vaut mieux avoir un gdemu pour en profiter pleinement)
ducknsexe publié le 11/09/2026 à 16:30
Version physique sur Switch 2 et version démat cher PlayStation , pas de jaloux
forte publié le 11/09/2026 à 17:08
22 Ca n'est pas une exclu, sa version +, le XX, est sorti ensuite sur quasi tous les supports.

Après, Ultimate, c'est un peu présomptueux. Une belle compile certe (avec l'épisode GBa qui coûte une couille) mais il en manque, étrange de ne pas avoir mis les 2 opus NGP ainsi que le XX. Après, pour le 3D,le Tactics et l'épisode Steam on peut comprendre, mais ces 3 là, je vois pas.

Bon, et c'est M2, exit donc les portages crades qu'on a eu par le passé (la pire conversion c'était sur PSP) Seule les ACA sortaient du lot.
5120x2880 publié le 11/09/2026 à 17:52
Finalement, ce qu'ils portent à chaque fois, décennie après décennie c'est juste l'émulateur du Anthology, non ?
forte publié le 11/09/2026 à 18:16
5120x2880 Justement non, les ACA n'ont rien à voir. Sur Ps4 ouais, c'était la PS2 classique dégueulasse, mais les ACA sont bien des portages arcades propres. Là, je le redis, c'est M2. Ca va être propre de chez propre. Et le MS6 ne sera certainement pas la version PS2 mais la version arcade.
5120x2880 publié le 11/09/2026 à 19:43
forte Intéressant, mais pourquoi ça ramouille en 4:3 ?
forte publié le 12/09/2026 à 08:17
5120x2880 Tu parles de quelle version ? Car les ACA tournent parfaitement
5120x2880 publié le 12/09/2026 à 08:22
forte La compile de l'article, les ACA sont pas en 4:3 et ne rament pas du coup ? Si oui c'est mieux que cette compile
forte publié le 12/09/2026 à 09:34
5120x2880 Les ACA sont en 4:3 bien propres oui !
obi69 publié le 13/09/2026 à 01:06
Grave content parce qu'à 5€ le jeu sur les shops pour les versions AES, ça fait chier.
raoh38 publié le 14/09/2026 à 10:11
kikoo31 le 8 est en préparation ... rumeur qu'il sort sur neo geo (aes et aes+) et peut être sur les autres supports.
kikoo31 publié le 14/09/2026 à 10:39
raoh38
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Metal Slug : Ultimate Collection
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Nom : Metal Slug : Ultimate Collection
Support : PC
Editeur : SNK Corporation
Développeur : N.C
Genre : compilation
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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