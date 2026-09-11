Metal Slug : la grosse compile avant du neuf

Tout en préparant le grand retour de Metal Slug après bientôt 20 ans d'absence hors spin-off, personne ne sera surpris de voir SNK tenter d'abreuver ses gains en sortant une méga-compile de la franchise au nom évocateur de Metal Slug : Ultimate Collection, développée en association avec M2 et proposant tout ce qu'il faut de modernité (classements en ligne, rembobinage, sauvegarde rapide, galerie…).
Ça sortira partout (PC, PS5, XBS, Switch 2 et même Switch 1), quelque part en 2027, et en voici le contenu :
- Metal Slug (NeoGeo)
- Metal Slug 2 (NeoGeo)
- Metal Slug X (NeoGeo)
- Metal Slug 3 (NeoGeo)
- Metal Slug 4 (NeoGeo)
- Metal Slug 5 (NeoGeo)
- Metal Slug Advance (GBA)
- Metal Slug 6 (PS2)
- Metal Slug 7 (DS)
Et en bonus, une version « Location Test » de Metal Slug, donc une sorte de démo test de la version Arcade d'époque où l'on ne pouvait jouer qu'aux commandes du tank.
Le 3 est mon préféré.
Donc OK, mais quid du prix?
Pour le 6, initialement développé pour atomiswave en arcade, il a été porté il y a 2/3ans sur dreamcast (comme quasi tous le catalogue atomiswave) ce qui permet d'avoir une version console arcade perfect (l'atomiswave étant une dreamcast à cartouche en gros). Avis au amateurs! (il vaut mieux avoir un gdemu pour en profiter pleinement)
Après, Ultimate, c'est un peu présomptueux. Une belle compile certe (avec l'épisode GBa qui coûte une couille) mais il en manque, étrange de ne pas avoir mis les 2 opus NGP ainsi que le XX. Après, pour le 3D,le Tactics et l'épisode Steam on peut comprendre, mais ces 3 là, je vois pas.
Bon, et c'est M2, exit donc les portages crades qu'on a eu par le passé (la pire conversion c'était sur PSP) Seule les ACA sortaient du lot.