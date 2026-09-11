Metal Slug : la grosse compile avant du neuf

Tout en préparant le grand retour deaprès bientôt 20 ans d'absence hors spin-off, personne ne sera surpris de voir SNK tenter d'abreuver ses gains en sortant une méga-compile de la franchise au nom évocateur de, développée en association avec M2 et proposant tout ce qu'il faut de modernité (classements en ligne, rembobinage, sauvegarde rapide, galerie…).Ça sortira partout (PC, PS5, XBS, Switch 2 et même Switch 1), quelque part en 2027, et en voici le contenu :(NeoGeo)(NeoGeo)(NeoGeo)(NeoGeo)(NeoGeo)(NeoGeo)(GBA)(PS2)(DS)Et en bonus, une version « Location Test » de, donc une sorte de démo test de la version Arcade d'époque où l'on ne pouvait jouer qu'aux commandes du tank.