Steam : Ubisoft va cesser d'imposer son launcher Steam : Ubisoft va cesser d'imposer son launcher

Il suffit d'un rien pour faire chier un joueur PC, et Ubisoft a pris en compte l'inutilité d'imposer trop longtemps son launcher Ubisoft Connect pour des produits directement vendus sur Steam. De fait, l'éditeur met en place sous la forme de test un nouveau système sous le nom plus compliqué de « Ubisoft Connect Services », mais plus pratique : vous disposerez de toutes les fonctionnalités (défis, cross-play, cross-save…) mais désormais sans avoir besoin de lancer Ubisoft Connect en parallèle. Tout simplement.



Les tests débuteront sur Prince of Persia : The Lost Crown, avant de s'étendre progressivement à tous les autres jeux du catalogue.



Notons enfin que sur PC, cela ne concerne pour l'heure que la plate-forme de Valve. Sur le Xbox Store notamment, rien ne change et pour cause : les jeux affichés sont nativement liés au service Ubisoft Connect (et n'ont pas de succès du coup), à l'instar de ceux estampillés Electronic Arts.