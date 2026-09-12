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Steam : Ubisoft va cesser d'imposer son launcher
Il suffit d'un rien pour faire chier un joueur PC, et Ubisoft a pris en compte l'inutilité d'imposer trop longtemps son launcher Ubisoft Connect pour des produits directement vendus sur Steam. De fait, l'éditeur met en place sous la forme de test un nouveau système sous le nom plus compliqué de « Ubisoft Connect Services », mais plus pratique : vous disposerez de toutes les fonctionnalités (défis, cross-play, cross-save…) mais désormais sans avoir besoin de lancer Ubisoft Connect en parallèle. Tout simplement.

Les tests débuteront sur Prince of Persia : The Lost Crown, avant de s'étendre progressivement à tous les autres jeux du catalogue.

Notons enfin que sur PC, cela ne concerne pour l'heure que la plate-forme de Valve. Sur le Xbox Store notamment, rien ne change et pour cause : les jeux affichés sont nativement liés au service Ubisoft Connect (et n'ont pas de succès du coup), à l'instar de ceux estampillés Electronic Arts.
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tripy73, ootaniisensei, roivas, sphinx
publié le 12/09/2026 à 08:42 par Gamekyo
commentaires (19)
skuldleif publié le 12/09/2026 à 08:49
oui moins de frictions inutile svp
sino publié le 12/09/2026 à 08:54
Excellente décision.
kirk publié le 12/09/2026 à 08:57
Je crois qu'il faut quand même avoir un compte ubichiotte et se connecter une fois le jeu lancer.
Donc le Rayman je le ferai en tipiac.
vyse publié le 12/09/2026 à 09:17
kirk pas sur que Voice38 s'en occupe; le tipiac tout dépend de ce que Voice veut rentre dispo ou non
kirk publié le 12/09/2026 à 09:25
vyse Bien sur mais je suis patient. J'ai attendu longtemps pour faire Fractured butthole ou Red dead 2.
vyse publié le 12/09/2026 à 09:32
kirk non ce que je voulais dire c'est que certain jeu ne sont jamais piraté, par exemple rayman legends (old) n'a jamais été tipiac meme apres 5 ans
kirk publié le 12/09/2026 à 09:38
vyse J'ai l'iso de Rayman Legend c'est pas un bon exemple.
adamjensen publié le 12/09/2026 à 09:58
Ces cons ont enfin compris.
EA ont été les premiers à repartir la queue entre les jambes avec leur Origins de merde.
escobar publié le 12/09/2026 à 10:05
Sage décision
vyse publié le 12/09/2026 à 11:13
kirk ah bon ? Je l'ai jamais trouvé !
supasaiyajin publié le 12/09/2026 à 11:31
Perso, c'est en partie ce qui me bloque de jouer sur PC. Entre tous les launchers et les stores, je trouve ça infernal.
malleusmaleficarum publié le 12/09/2026 à 11:45
Enfin une bonne décision chez Ubi, bravo à eux
hayatevibritania publié le 12/09/2026 à 11:55
Je prend aucun jeux UBI et EA sur Steam à cause de leurs launcher de merde respectif.
5120x2880 publié le 12/09/2026 à 12:05
Mince, une excuse de moins de récupérer leurs merdes gratos
abookhouseboy publié le 12/09/2026 à 12:56
Pas trop tôt.
jf17 publié le 12/09/2026 à 15:20
vyse quand j'ai vu l'info, j'ai pensé direct a voice38
keiku publié le 13/09/2026 à 05:20
C'est une bonne nouvelle mais c'est 10 ans trop tard, et le fait que ce ne soit pas partout reste problèmatique
heracles publié le 13/09/2026 à 06:49
Bordel enfin
roivas publié le 13/09/2026 à 10:42
Si EA pouvait faire pareil que je n'ai plus a voir cette boite :x
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Prince of Persia : The Lost Crown
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Nom : Prince of Persia : The Lost Crown
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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