Marché physique : Xbox Espagne confirme la différence de traitement Xbox & PlayStation

Plusieurs déclarations ont beau avoir été faussement rassurantes, la réalité est là : le physique est en train de mourir sur les supports Xbox, et au point où nous en sommes, on peut même dire que les premiers clous ont déjà été posés.



Xbox Espagne a en effet confirmé officiellement auprès du site Vandal que Gears of War : Reloaded se contenterait d'un code de téléchargement sur Xbox Series alors que la version PlayStation 5 sera bien sur disque, phénomène que l'on retrouvera avec deux autres jeux XGS d'ici la fin d'année, à savoir Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2.



Aucune justification n'a été donnée sur cette différence de traitement pourtant maison mais la raison est assez claire pour les connaisseurs : Xbox mise énormément sur le système « Xbox Play Anywhere » permettant d'acheter un jeu par exemple sur Xbox et pouvoir ensuite l'utiliser sans surcoût sur le Windows Store PC, le Cloud sans oublier la mise en avant de la future ROG Xbox Ally, et tout cela ne fonctionne qu'avec des versions dématérialisées.



Il restera bien entendu des exceptions, que ce soit du côté des tiers ou même des collaborations avec Limited Run Games comme prochainement dans le cas de Hellblade II (également en disque sur Xbox) mais personne ne s'étonnera de voir une Xbox Next Gen vendue sans lecteur disque, quelle que soit la « formule ».