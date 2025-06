The First Berserker : Khazan cède à son tour aux sirènes du (vrai) mode Facile

Nous savions queaurait droit à une MAJ ce mois-ci pour apporter un peu de rééquilibrage mais on ne s'attendait pas à un tel level : comme d'autres avant lui, et encore récemment, les développeurs cèdent aux envies d'un plus large public en apportant des difficultés plus accessibles.Donc en gros :- Le mode « Facile » est renommé « Normal ».- Le mode « Normal » est renommé « Défi ».- Ajout de la difficulté « Débutant ».- Ajout de la difficulté « Hardcore » (il faut avoir terminé le mode Défi).Notez qu'en mode Hardcore, outre un boost de la puissance ennemis, seront désactivés la Forme Fantôme et l'allié IA durant les boss. Bonne chance.Et en bonus :- Option pour trier l'inventaire.- Option de pré-réglages de compétences et équipement.- Capacité de stockage qui passe de 100 à 500 emplacements.- Ajout d'un tuto sur les combos.- Boost du taux de drop des matériaux rares sur les boss.