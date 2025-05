Monolith Software va exploiter les technologies procédurales pour optimiser son temps de développement Monolith Software va exploiter les technologies procédurales pour optimiser son temps de développement

Monolith a largement eu l'occasion de faire parler de lui sur Switch, aussi bien dans ses associations pour The Legend of Zelda que pour la totalité des épisodes de Xenoblade dont deux inédits, et c'est dans le cadre d'une interview accordée à CGWorld que que plusieurs développeurs & ingénieurs du studio dont Yoichi Akizuki ont évoqué les besoins de passer une nouvelle étape liée à la « Next Gen » de Nintendo, et parce que le temps n'est pas infini, ni le nombre d'employés, Monolith déclare travailler avec de nouveaux outils types Houdini pour la création procédurale de terrains et le placement automatiques de plusieurs éléments.



Bien entendu dans tous les cas, les ingénieurs modifieront ensuite à la main ce qui a été préconçu mais cela leur permettra surtout de « libérer du temps et des ressources » pour se consacrer plus rapidement à des éléments plus importants comme le gameplay et tout ce qui touche au domaine artistique. Akizuki qui se permet d'ajouter que le département R&D de Monolith reste encore assez récent et peu de développeurs maîtrisent encore parfaitement ces nouvelles technologies, mais les choses progressent vite grâce à une communication apparemment très souple entre les différents effectifs.



Après, quel que soit le temps que prendra ce nouveau chantier, on le sait tous : qui s'étonnerait de voir débarquer en attendant certaines upgrades sur Switch 2 ?