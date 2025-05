Red Dead Redemption 2 arriverait sur Switch 2 Red Dead Redemption 2 arriverait sur Switch 2

Tout juste adjugé à 74 millions de ventes et encore très endurant pour son âge, Red Dead Redemption 2 pourrait bien débarquer pour la première fois chez Nintendo, précisément et forcément sur Switch 2, avec même une sortie d'ici la fin de l'année.



C'est en tout cas ce que rapporte GamesReactor, évoquant plusieurs sources au sein de Rockstar, et ajoute qu'ils avaient déjà entendu parler de ce portage en tout début d'année aux côtés de Cyberpunk 2077, Split Fiction et Elden Ring (ces trois là ont depuis été confirmés officiellement). Les mêmes sources indiquent que outre une version Switch 2, Red Dead Redemption 2 aurait enfin droit à une upgrade PlayStation 5 & Xbox Series.