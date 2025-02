23 millions de ventes pour It Takes Two, dont la moitié dans un seul pays

On n'allait pas tout dire dans le titre sans trop gratter sur les clics. Bref, dans le cadre de sa dernière interview, Josef Fares a surpris du monde en revenant sur le succès de, non pas en annonçant désormais 23 millions de ventes, mais en nous apprenant que la moitié concernait… la Chine. Ce qui explique le boost constant des ventes depuis 3 ans, au-delà des promotions.Nous verrons bien si(6 mars) fera aussi bien sur la longueur, et l'équipe compte d'ailleurs sur une belle audience : le budget de cette nouvelle production a été doublé par rapport au premier cité.Enfin, Fares indique que s'il continuera de chérir ce genre d'expériences coop, encore plus en local, il reste ouvert à d'autres types de jeu à l'avenir (tant que ce n'est pas du GAAS, selon ses propres mots). Il rappelle d'ailleurs que son tout premier bébé,était de base un jeu solo.