La PS5 dépasse les 75 millions de ventes La PS5 dépasse les 75 millions de ventes

Par un hasard du calendrier à moins que ce ne soit voulu, c'est pile après le State of Play que Sony nous dévoile ses résultats fiscaux, toujours très radin en contenu par rapport à Nintendo mais toujours plus que Microsoft.



On sait donc qu'au 31 décembre 2024, la PlayStation 5 a dépassé les 75 millions d'unités écoulés à travers le monde pour un trimestre jugé tout même phénoménal : 9,5 millions de machines lâchées pendant les fêtes, contre 8,2 millions fin 2023. Un boost probablement aidé par les promotions et l'arrivée de la PS5 Pro vu que les deux précédents trimestres confirmaient eux la lente décroissance.



- La PS5 atteint la 13e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et dépassera incessamment sous peu la Nintendo 3DS.

- 42% des acheteurs de PS5 au dernier trimestre étaient de nouveaux utilisateurs PlayStation.

- 129 millions d'utilisateurs PSN (hausse de 6 millions par rapport à 2023) mais on vérifiera très vite les conséquences du retrait des comptes associés sur Steam.

- 74 % des ventes softwares étaient en dématérialisé (uniquement les jeux), en baisse de 3 %.