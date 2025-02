[RUMEUR] Les choses se mettent en place pour FFXVI, FFVII Remake et FFVII Rebirth sur Xbox Series [RUMEUR] Les choses se mettent en place pour FFXVI, FFVII Remake et FFVII Rebirth sur Xbox Series

NateTheHate, qui actuellement bénéficie d'une attention renouvelée depuis ses derniers faits d'armes niveau leak, déclare qu'il ne faudra plus attendre très longtemps pour que Final Fantasy rattrape son retard sur Xbox Series :



- Annonce de Final Fantasy XVI au printemps (probablement le Xbox Showcase) avec sortie dans la foulée.

- Final Fantasy VII Remake pour la fin d'année.

- Final Fantasy Rebirth pour 2026.



Concernant la Switch 2, les mêmes sources indiquent que si les deux parties de FFVII (et la suivante assurément) arriveront bien sur la Next Gen de Nintendo, rien n'est prévu pour FFXVI.