[RUMEUR] Gears of War Trilogy Collection prochainement annoncé sur PC/PS5/XBS (extas1s)

Le toujours plus fiable extas1s, tellement qu'il bosse maintenant en collaboration avec Tom Henderson, vient d'appuyer l'existence d'une Gears of War Trilogy Collection à venir.



L'annonce tombera cette année (mais quand ?) et ne devrait pas aller plus loin qu'une remasterisation des trois premiers épisodes, sans d'ailleurs savoir si le premier sera dans sa forme Anniversary, mais le plus important sera que ça sortira Day One sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series avec option total cross-play. Et là, bonne chance aux joueurs PS qui vont se confronter au multi…



L'insider ne peut en revanche confirmer si la Switch 2 sera de la partie.