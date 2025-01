Jez Corden et Nate the Hate évoquent de nouveaux portages Xbox vers la PS5 (et la Switch 2) Jez Corden et Nate the Hate évoquent de nouveaux portages Xbox vers la PS5 (et la Switch 2)

Xbox a réussi à faire parler de lui en fin de journée, et pourtant sans avoir besoin de prendre la parole publiquement. Pour rappel si vous ne zieutez pas la liste de blog, l'insider Nate the Hate faisait il y a quelques heures état de nouveaux portages en cours sur des supports plus si concurrents, notamment Flight Simulator et Halo Master Chief Collection (aussi bien sur PlayStation 5 que Nintendo Switch 2).



De son côté, Jez Corden valide l'information en appuyant qu'en plus de ceux-là, 2025 verra des versions PlayStation 5 de Hellblade II et Age of Mythology, mais aussi « potentiellement » Gears of War 1 : Ultimate Edition. Ses sources ne sont en revanche pas renseignées sur le cas Switch 2.