Charts Japon : la dernière ligne droite pour une habituelle domination (totale) de Nintendo

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 décembre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Comme chaque année, Famitsu devrait prendre congés la semaine prochaine et nous assistons donc au dernier rapport de 2024, en se remémorant l'excellent départ de la PlayStation 5 qui un temps avait une goutte d'espoir de voler la vedette à la Switch (au moins sur 12 mois) avant de se rendre compte que l'explosion initiale était avant tout liée à la fin des ruptures de stocks. Juste avant noël, il faudra se contenter de moins de 25.000 unités, un chiffre normalement de « routine » les autres mois…La Switch elle continue de rouler sur le territoire et même si elle n'a plus l'âge pour taper les 300.000, reste qu'elle fait à elle-seule 3 fois plus que toute la concurrence réunie, et aura sans nul doute ses 35 millions soit avant la fin d'année, soit avec l'apport de la période des étrennes.Enfin, sur les jeux, ce n'est plus qu'une question de semaines pour querejoigne le camp des million-sellers « physiques » sur Switch, toujours suivi de, et on signalera pour la forme quea dépassé les 8 millions de ventes… uniquement en boîte.Et histoire de bien appuyer encore que le noël japonais est exclusivement dédié à Nintendo, le top 30 est squatté intégralement par des jeux Switch.