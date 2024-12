FFVII Intergrade : Square Enix propose une sorte de mode cheat-code pour rattraper son retard

A l'occasion de l'annonce récente d'une version PC de(pour le 23 janvier 2025 si vous avez loupé l'information), Square Enix a publié une nouvelle MAJ desur PC/PS5 pour tout simplement permettre aux retardataires « d'aller plus vite » pour reprendre le train en marche.Une sorte de mode Action Replay sous le nom de « Démarrage Anticipé » dont l'option vous sera désormais proposée à chaque nouvelle partie, offrant les choses suivantes :- Persos directement au Level 45 (avec tous les points de compétences équivalent)- Plusieurs matérias déjà maxés- Équipement et accessoires déjà avancés- Plein d'objets d'aide- 50.000 gils en poche- Option d'avance rapide pour les scènes (x1,5 et x2)