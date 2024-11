Charts Japon : la PS5 Pro crée la surprise

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 octobre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et on va commencer par parler de la principale sortie de la semaine dernière (fait de toute façon un flop) avecqui fait « bien sans plus ». On est dans de meilleurs eaux que le cinquième épisode, et peut-être même le quatrième si le dématérialisé fait son affaire, mais on reste loin de la grande époque du troisième qui démarrait à presque 200.000 ventes. A voir si Nintendo sera satisfait de tout cela.Sur le hardware, le fait marquant fut le lancement de la PlayStation 5 Pro qui n'est aucunement passé inaperçu (avec ou sans scalpers) : 78.000 unités juste pour ce modèle, c'est mieux que la PS4 Pro en son temps (62.000) pour un prix sans commune mesure. Cela permet à la console de prendre la tête du classement, un fait bien rare, en espérant pour Sony que ça perdure : après tout, à sa mesure, le nouveau modèle de Xbox Series X (Digital) continue de représenter plus de la moitié du quota depuis sa sortie.