Black Ops 6 : pari réussi pour le Game Pass ? Black Ops 6 : pari réussi pour le Game Pass ?

On ne présente plus le leaker eXtas1s qui vient nous délivrer avant Activision et Xbox les performances du lancement de Call of Duty : Black Ops 6, s'octroyant la meilleure audience dès la sortie depuis plus de 10 ans.



Un rebond (outre la qualité du jeu, et sa campagne très appréciée) forcément lié au Game Pass avec trois faits notables qui vont pour une fois donner le sourire à Microsoft :



- Pour la première fois depuis l'ère 360, il y a davantage de joueurs Xbox que PlayStation (un peu plus de la moitié).

- Environ la moitié des joueurs PC l'ont choppé avec le Game Pass.

- Un bond record du nombre d'adhésions au Game Pass PC le jour du lancement (en rappelant que Xbox a supprimé entre temps l'offre à 1€).