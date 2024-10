USA : Ubisoft fait face à une plainte pour partage illégal des données utilisateurs USA : Ubisoft fait face à une plainte pour partage illégal des données utilisateurs

Ubisoft est déjà en train de boiter par sa perte d'aura et une crise boursière (+3 % depuis les perspectives d'une reprise de Tencent, ne changeant pas grand-chose aux -90 % en 16 ans), et certains ont choisi que le moment était venu pour tenter un tacle vicieux mais peut-être mérité selon les points de vue.



La société fait face à une plainte potentiellement importante relayée par BloombergLaw, pour l'heure sans recours collectif même si la situation pourrait évoluer selon le déroulé : Ubisoft est accusé de partager ses données utilisateurs avec Facebook/Meta sans aucune forme de consentement de la part des intéressés. Plus précisément, le partage de données passe par le logiciel de suivi « pixel » (détenu par Meta) directement intégré aux différents sites de l'éditeur dont son UbiStore.



Pour l'accusation, il est impossible que pixel soit implémenté sur les sites d'Ubisoft sans accord préalable entre ce dernier et Facebook, faisant que l'éditeur est parfaitement conscient du transfert de données personnelles vers l'un des représentants des GAFAM, sans jamais en informer les utilisateurs.



Les demandes indiquent donc le retrait de pixel ou la mise en place d'un document d'accord à valider (le genre que personne ne lit de toute façon), et comme c'est une affaire US, Ubisoft fait forcément face à une réclamation de compensation financière pour les plaignants en cours, et éventuellement tous ceux qui rejoindront la danse.