Malgré une part de plus en plus minoritaire, Capcom ne compte pas (encore) abandonner le physique

Les déclarations formelles d'un temps peuvent très vite être effacées quand les raisons financières dépasseront les belles intentions, mais sachez néanmoins que lors de sa dernière sessions de questions/réponses faite aux actionnaires, Capcom a promis de continuer de sortir l'essentiel de ses jeux pour le marché physique, ou en tout cas tant qu'il y aura un « nombre important d'utilisateurs » l'exigeant.



Les propos ne sont pas innocents de la part d'un éditeur qui lors de la dernière année fiscale a effectué 90 % de ses ventes en dématérialisé (et prévision de 93 % pour celle en cours) et il faudra bien relever qu'un support du marché physique ne signifie pas que cela sera le cas pour la totalité des sorties, preuve avec le lancement récent de Kunitsu-Gami : Path of the Goddess exclusivement sorti sur les stores numériques. Qui sait d'ailleurs si Limited Run Games ne viendra pas en renfort, comme pour de nombreux exemples dont Alan Wake 2.