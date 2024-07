Game Pass : l'augmentation du prix en approche Game Pass : l'augmentation du prix en approche

L'information devrait être officialisée dans quelques heures avec davantage de précisions mais votre serviteur devant aller se coucher avec un genou en vrac (j'adore raconter ma vie), apprenez que les prix du Game Pass sont sur le point d'augmenter.



Les joueurs canadiens sont les premiers à avoir reçus un mail officiel indiquant une hausse du tarif mensuel, passant de 18,99$ à 22,99$. C'est de base plus cher chez eux donc on peut miser chez nous sur du 16,99 ou 17,99€.



L'Argentine est également concernée avec un prix carrément triplé, néanmoins expliqué par la lutte contre les magouilles de certains (leur prix de base était bien plus bas que les principaux territoires).





UPDATE :

- Chili, Australie et Nouvelle-Zélande viennent de recevoir le mail.

- Pour chaque pays annoncé, l'augmentation sera effective dès le 12 septembre.