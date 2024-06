a l'approche de la conférence et une proposition Gamepass de plus en plus forte (COD BO6 STALKER2 INDIANA JONES ....)et avec un gamepass qui risque d'augmenter comme "LES EXPERTS" ne cessent de nous le rappeler je vous propose ce bon plan qui est peut etre amené a disparaitre (comme l'auteur du deal le precise la liste des pays qui propose un stacking avantageux s’est a bien diminué==> https://www.dealabs.com/bons-plans/abonnement-de-6-mois-au-xbox-live-core-ou-prolongement-de-81-jours-pour-les-abonnes-ultimate-dematerialise-activation-inde-2782991 pour les non abonnés comptez 55€ pour 2 anspour ceux deja abonnés on prolonge pour 37€/an