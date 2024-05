CDPR a enfin tourné la page Cyberpunk 2077 CDPR a enfin tourné la page Cyberpunk 2077

C'est terminé. Même si le responsable en charge du suivi ne cachait pas son envie de continuer d'agrémenter l'expérience de petites choses sur la longueur, juste pour la forme, le dernier rapport de CD Project RED indique des plus officiellement qu'il n'y a aujourd'hui plus le moindre employé ayant les mains sur Cyberpunk 2077.



17 têtes étaient encore sur le sujet il y a 3 mois, tous aujourd'hui répartis dans les autres chantiers : quelques-uns sur le prochain The Witcher, encore moins sur l'aide au développement du spin-off coop, mais surtout 9 du lot sur Cyberpunk 2 (nom de code Project Orion) pour atteindre les 56 acharnés avec actuellement quelques phases de recrutement pour espérer dépasser les 80 d'ici la fin d'année. Souhaitons que l'on évitera (dans bien des années) les mêmes déboires que Cyberpunk 2077, dont le suivi aura heureusement sauver l'image bien ternie de la boîte.



Rappelons en passant que :



- Un remake complet de The Witcher 1 est en cours chez Fool's Theory

- 6 ans seulement sépareront le premier du dernier épisode de la nouvelle trilogie The Witcher