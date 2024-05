Sony va retirer Horizon Zero Dawn : Complete Edition du PS Plus Extra (remaster ?) Sony va retirer Horizon Zero Dawn : Complete Edition du PS Plus Extra (remaster ?)

Parallèlement à la publication de la liste des prochains jeux PS Plus Essential (voir plus bas dans le fil des news), Sony nous annonce le retrait dès le 21 mai 2024 de Horizon Zero Dawn : Complete Edition de la gamme PS Plus Extra, ce qui ne peut que surprendre de base pour un jeu first-party.



« De base », avant qu'on ne repense aux rumeurs d'une remasterisation PlayStation 5 du premier épisode de la saga phare de Guerilla, qui pourrait être du coup officialisée assez rapidement vu les rumeurs d'un showcase (State of Play ou davantage) pour ce mois-ci.