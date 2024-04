NSO+ : deux jeux N64 de plus, dont Extreme-G

Le catalogue Nintendo 64 du service NSO+ Switch atteint aujourd'hui les 32 jeux, ce qui reste franchement pas mal pour cette machine et s'il continue d'y avoir des manques très importants pour diverses raisons (plusieurs jeux Rare,…), on fait aujourd'hui plaisir quelques nostalgiques avecet l'encore moins connuCe sera tout et on continue de se dire qu'il devient bien difficile pour Nintendo de relancer son offre à abonnement, certes moins cher qu'ailleurs, et on en vient même à se demander quelles idées seront exploitées pour la prochaine génération.