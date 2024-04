Déception selon Activision, Crash Bandicoot 4 aurait quand même tapé 5 millions de ventes Déception selon Activision, Crash Bandicoot 4 aurait quand même tapé 5 millions de ventes

Toby Schadt de Toys for Bob a révélé sur son LinkedIn une information jusque-là jamais révélée par Activision Blizzard : sur la longueur, Crash Bandicoot 4 aura tout de même réussi à dépasser les 5 millions de ventes.



C'est bien, mais on comprend que l'éditeur soit reparti avec une pointe de déception quand cet épisode pleinement inédit aura finalement fait deux fois moins que des remasters : on rappelle que Crash Trilogy et Spyro Trilogy, c'est pour chacun 10 millions de ventes.



Qu'importe puisque Toys for Bob a survécu à tout cela, redevenu indépendant mais pas trop car leur premier deal restera avec les actuels patrons (donc Xbox désormais) pour produire, du moins selon les rumeurs, un Spyro 4.