USA : en 2023, le marché physique représentait moins de 5% des dépenses liées aux JV

Rapide point de la situation US concernant le marché physique selon les données livrées par Matt Piscatella et Circana, attestant d'une constante chute du marché physique devenu des plus minoritaires.



En effet, alors que l'on constate une croissance du JV dans sa globalité, le secteur du physique ne peut aujourd'hui plus lutter sur la puissance du numérique, de toute façon obligatoire sur plusieurs points clés (mobile, PC, Quest…) sans oublier les micro-transactions ou encore les services à abonnement. Et alors que sur la totalité des dépenses JV aux USA, le physique tentait de survivre en représentant encore en 2019 environ 10 % du marché, il n'a depuis fait que fondre : en 2023, les ventes de jeux en boîte ont encore diminué de 37 % par rapport à 2019, et le marché physique est désormais inférieur à 5 % des dépenses totales autour du média.



Et encore, ce bilan est potentiellement surestimé quand on sait que plusieurs points numériques ne sont pas pris en compte (pas de données dématérialisées pour Nintendo et pour plusieurs tiers comme Baldur's Gate III, Alan Wake 2…).