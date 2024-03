Enquête : environ 62% des studios de développement JV exploitent aujourd'hui l'IA Enquête : environ 62% des studios de développement JV exploitent aujourd'hui l'IA

C'est ce qui ressort d'une nouvelle enquête menée sur 300 développeurs d'autant de studios différents (donc beaucoup d'indépendants forcément) lors d'une étude de marché menée par le CIST à la demande de Unity, comme beaucoup très intéressé sur le sujet dans le but d'améliorer son moteur (histoire aussi d'oublier diverses polémiques…).



Et c'est donc exactement 62 % des studios qui selon ce sondage exploiterait l'IA à plus ou moins grande échelle, certains pour de rapides prototypes, d'autres pour la conception, la création d'actifs ou de l'aide à la construction du monde. Sur ces 62 % de concernés, 71 % du lot estiment que l'IA a amélioré leur prestation.



Sur les 38 % des studios n'utilisant pas l'IA :

- 43 % sont intéressés mais n'ont pas le temps de l'exploiter.

- 24 % déclarent ne pas avoir les bonnes compétences pour s'y mettre.

- Le reste n'est globalement pas intéressé (pour l'heure).



Bref, tout va dans le sens de multiples déclarations de géants de l'industrie qui se cachent de moins en moins, et nul doute que les indépendants ne se feront pas prier : selon les rapports de Unity, même les petits jeux (qui eux aussi gagnent doucement en ambition) ont vu leur temps de développement augmenter, passant d'une moyenne de 218 jours en 2022 à 304 jours en 2023.