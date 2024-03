PlayStation reconnaît avoir sécurisé la trilogie Final Fantasy VII en exclusivité ''console'' PlayStation reconnaît avoir sécurisé la trilogie Final Fantasy VII en exclusivité ''console''

Secret de polichinelle, encore plus par les leaks des documents de l'affaire ABK, et désormais pleinement officiel : Christian Svensson, vice-président des projets tiers & secondaires chez Sony Interactive Entertainment, a reconnu auprès du Washington Post que PlayStation a signé un accord d'exclusivité « console » pour la trilogie Final Fantasy VII car « Cela fait partie de la reconnaissance et l'importance du jeu original comme produit déterminant pour la marque PlayStation ».



Au moins les choses sont claires : jusqu'à nouvel ordre et à moins qu'il y ait une quelconque astérisque dans le contrat, oublez Remake et Rebirth sur Xbox ou « Switch 2 », et même chose pour le prochain à venir un jour lointain.