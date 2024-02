Capcom : mise à jour des ventes softwares Capcom : mise à jour des ventes softwares

Comme à chaque rapport trimestriel, Capcom balance une grosse MAJ des chiffres de ventes pour son catalogue, jouant d'une certaine transparence qui fonctionne surtout quand les concernés sont un succès. Genre ne cherchez pas toujours pas Exoprimal.



Et bref, nous retiendront rapidement de tout cela que d'ici le prochain grand chapitre de la saga en 2025, Monster Hunter World aura dépassé les 20 millions (sans l'extension) et Monster Hunter Rise les 15 millions (idem), pendant que du côté de l'autre grande franchise de Capcom, Resident Evil Village reprend du poil de la bête pour devenir le 3e plus gros succès en date de la saga (hors chiffres cumulés grâce aux remasters & co).



Note de RAPPEL :

Ne sont représentés ici que les jeux s'étant écoulés à au moins 100.000 unités depuis leurs dernières apparitions dans un classement du type.





SAGA MONSTER HUNTER :



- Monster Hunter World : 19,6 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter Rise : 14,2 millions (+ 600.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 11,6 millions (+ 900.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 7,1 millions (+ 600.000)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 4,7 millions (+ 100.000)



SAGA RESIDENT EVIL :



- Resident Evil 2 Remake : 13,6 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 7 : 13 millions (+ 300.000)

- Resident Evil Village : 9,3 millions (+ 600.000)

- Resident Evil 5 (PC/PS3/360) : 9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 (PC/PS3/360) : 9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 3 Remake : 8,4 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 Remake : 6,4 millions (+ 1 million)



SAGA DEVIL MAY CRY :



- Devil May Cry V : 7,8 millions (+ 400.000)



SAGAS BASTON :



- Street Fighter 30th Anniversary : 3 millions (+ 100.000)

- Street Fighter 6 : 2,9 millions (+ 500.000)



AUTRES :



- Dragon's Dogma : Dark Arisen (PC/PS3/360) : 3,5 millions (+ 300.000)

- Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy : 3 millions (+ 400.000)

- Okami HD : 2,4 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen (PS4/One) : 2,3 millions (+ 100.000)