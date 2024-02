195 millions de GTA V, n'empêchant pas la volonté de nouvelles économies chez Take-Two 195 millions de GTA V, n'empêchant pas la volonté de nouvelles économies chez Take-Two

Dans la grande tradition des bilans financiers, Take-Two Interactive a mis à jour les chiffres de ventes de ses plus gros succès dont le définitivement intouchable Grand Theft Auto V désormais à 195 millions de ventes depuis sa sortie en septembre 2013… pour 5 millions de plus pendant le dernier trimestre de noël. Tout simplement de la folie et entre les divers promos, il faut également prendre en compte la pub massive de GTA VI qui a éventuellement pu conduire de nouveaux intéressés à rattraper leur retard.



Bien plus loin mais néanmoins incroyablement populaire si on compare au reste de l'industrie : Red Dead Redemption 2 a atteint les 61 millions d'unités écoulées, soit 4 fois plus que le score du premier épisode.



C'est bien beau et on pourrait même parler d'autres poids lourds comme NBA 2K et WWE 2K mais sans pouvoir oublier que tous les voyants ne sont pas au vert dans une entreprise touchée par quelques couacs industriels (annulation du retour de Mafia, développement de Bioshock 4 abusivement long…). Ça et le fait que la « Private Division » n'a pas toujours été couronnée de succès : on se souvient certes de Kerbal Space Program et The Outer Worlds, mais rappelons les flops de Ancestors, de Disintegration ou encore Rollerdrome qui a tenté d'assurer ses bénéfices de survie avec des chèques Game Pass et PS Plus.



De fait, Take-Two met en place une « nouvelle stratégie » visant à réduire les coûts globaux sans vouloir encore tomber dans la vague de licenciements. En revanche, si elle venait à prendre forme, vu les sous-entendus, il y a de grande chance que l'impact majeur soit sur le service marketing et non le développement.