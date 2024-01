Apple : une nouvelle taxe magique face au DMA qui fait bondir la potentielle concurrence Apple : une nouvelle taxe magique face au DMA qui fait bondir la potentielle concurrence

Plus tôt ce mois-ci, Apple faisait enfin preuve d'ouverture, en même temps poussé de force par l'Union Européenne, permettant l'arrivée prochaine d'applications dédiées au Cloud Gaming sur l'AppStore (xCloud, GeForce Now…), la validation de boutiques tiers, ou encore le grand retour de Fortnite sur iOS.



Mais ce serait oublier les fameux « petits caractères » tout en bas du contrat… Car évidemment, Apple ne se plie pas à tout cela avec le sourire, eux habitués aux systèmes aussi fermés que sécurisés (et à la taxe de 30 % de royalties), et pense avoir trouvé un moyen d'éviter une possible hémorragie des revenus par l'arrivée de la concurrence sur son propre territoire : une taxe magique, et tenez-vous bien, très proche de ce qu'a voulu faire Unity il y a quelques mois (ayant mené à une gronde majeure des développeurs et une démission du PDG).



Oui, chacun peut placer son propre petit store chez Apple MAIS vous n'échapperez pas à une petite taxe ANNUELLE de 0,50$ pour chaque installation d'une application au-delà du premier million de téléchargement. En ajoutant que, comme le souhaitait Unity de base, une mise à jour est équivalente à un téléchargement. Donc en gros, tu proposes une application iOS façon F2P via ton propre store (ou n'importe lequel hors AppStore), elle est téléchargée dans l'année 5 millions de fois en Europe, tu dois 2 millions de dollars à Apple, et même plus si elle fut mise à jour entre temps. Et bien sûr, dans le même temps, Apple baisse ses royalties sur l'AppStore : 10 % sur les ventes d'application (au lieu de 15) et 17 % pour les micro-transactions (au lieu de 30).



Vous avez donc calculé comme il faut que le plan d'Apple, c'est bien faire comprendre qu'ils ont ouvert les portes sous la contrainte mais que les concurrents ne sont pas les bienvenus pour autant, et les petits développeurs savent désormais que l'herbe ne sera pas plus verte chez le voisin.



Bien entendu, la diffusion de cette nouvelle réglementation a vite fait réagir les concernés, dont Sarah Bond (présidente Xbox) qui tente de peser ses mots en qualifiant cette nouvelle politique de « pas dans la mauvaise direction », ou encore Tim Sweeney (Epic Games) n'ayant lui pas sa langue dans sa poche pour parler de « nouveau cas de conformité malveillante ».



Notez enfin que le PDG de Spotify (qui souhaitait justement ouvrir son propre Store à l'avenir) fait appel à la Commission Européenne pour prendre en urgence des mesures face à cette « extorsion », quand justement cette dernière a promis une « action forte » face à Apple si les solutions mises en place (officiellement en mars) ne sont pas suffisantes pour garantir une ouverture à la concurrence.