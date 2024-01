Project Odyssey : Bloomberg apporte les raisons derrière l'annulation du jeu de Blizzard Project Odyssey : Bloomberg apporte les raisons derrière l'annulation du jeu de Blizzard

Hier, nous apprenions dans le cadre d'une vague de licenciements chez Microsoft Gaming la mise à mort du projet Odyssey, un mystérieux titre de la part de Blizzard en attente de présentation.



Bloomberg nous propose quelques détails sur la chose, auquel on rajoutera d'autres fuites notamment de la part de Jason Schreier :



- Était en développement depuis 6 ans.

- S'inspirait aussi bien de Minecraft que de Rust.

- L'annonce interne de l'annulation a eu lieu hier (quelques heures avant le communiqué public).

- La raison de l'annulation vient d'un désaccord majeur entre les développeurs et les dirigeants de Blizzard

- Le jeu a de base était conçu et prototypé sous Unreal Engine 5.

- Les dirigeants ont eux considéré que le moteur n'était pas adéquat pour un titre proposant de vastes cartes pouvant accueillir jusqu'à 100 joueurs (les mecs n'ont peut-être jamais entendu parler de Fortnite).

- Les dirigeants ont donc imposé le moteur maison Synapse, de base utilisé pour le mobile mais dont la société souhaitait une démocratisation pour des projets plus majeurs.

- La moteur Synapse étant loin d'être rôdé, les développeurs ont patiné un temps fou devant les outils tout sauf optimisés, jusqu'à comprendre qu'il serait impossible de mener le projet à bien avec un tel moteur.



En conclusion, plutôt qu'un retour en arrière pour à nouveau plusieurs années de chantier, l'annulation fut préférable. Plusieurs employés font partie des licenciés, d'autres ont rejoint de nouveaux chantiers chez Blizzard.