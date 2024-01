Game (UK) met fin au marché de l'occasion Game (UK) met fin au marché de l'occasion

On parle certes uniquement de l'Outre-Manche mais une page importante de l'histoire du JV va se tourner sous peu : le géant GAME, plus gros revendeur du secteur au Royaume-Uni, vient d'annoncer officiellement la fin du marché de l'occasion dès février.



En bref, tous les magasins concernés, et ils sont nombreux, cesseront le rachat de JV physique auprès de particulier (pour les consoles, rien ne change) et écouleront ensuite les stocks existants pour se consacrer dès que possible exclusivement au neuf, en plus des goodies propres aux magasins modernes jusqu'à Micromania : POP, peluches, goodies, figurines, etc.



L'unique concurrent local (CEX) peut se frotter les mains, maintenant pour l'heure son business de l'occasion, mais jusqu'à quand ?