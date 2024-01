Hogwarts Legacy : le boycotté à 22 millions de ventes

Warner Bros Games nous annonce que le cap des 22 millions de ventes a été franchi pour(en 11 mois), lui dont on ne pariait pas grand-chose à l'annonce et qui a pourtant tapé 15 millions en période de lancement. Des versions PS4, One et Switch sont ensuite intervenues, en plus du bouche-à-oreille et de son statut de joli cadeau de noël (2 millions de ventes pendant les fêtes).Bien content, la Warner rappelle du coup que le jeu GAASest toujours en bêta, et ajoute que « d'autres projets » autour de la licence sont en cours. On imagine sans mal un second, en plus d'un nouveauselon diverses sources.