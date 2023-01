Bon, je ne sais pas si ce sujet va passer la nuit et tenir le choc des cultes, mais le but c'est que ce soit constructif....

Le Précepteur

‣ "" a bien remarqué que dans les médias dominant, internet, les réseaux sociaux, allant jusqu'au cinéma et dans le domaine dudernièrement, que la pensée Woke avait investit de nombreux sujets, jusqu'à façonner une bonne partie du système de production.Le système cynique (à son apogée) dans lequel nous sommes immergés, se sert allègrement de ce mouvement (et d'autres...) pour se promouvoir et détruire certaines structures culturelle pour mieux vendre au tout venant son produit (puisqu'on le sait très bien queet consorts n'ont visiblement pas grand chose à faire des inégalités et disparités dans le monde). Si il y a un vrai combat, il se situe au niveau des classes sociales (et ça les grandes entreprises ont pas vraiment l'air de s'en soucier). La dominance de certaines classes sur les autres (bientôt, il n'y aura plus que les ultra-riche et les autres qui n'auront même plus de pain), et les disparités entres celle-ci, s'accroissent de jour en jour... Et ça, leil va pas l'arranger, bien au contraire... (On verra ce qu'on fera de l'i.a et des nouvelles technologie pour arranger ça... ou pas).D'ailleurs, il semble qu'une bonne partie des gens qui soutenaientont bien compris que l'on se servait d'eux pour créer d'avantage de fractions à l'intérieur des classes inférieurs et qu'ainsi les gens déjà bienen place dans ces "hautes sphères" de la société puissent faire leurs petites popotes sans que le système est (en apparence) à faire preuve de coercition... Ainsi, les peuples ne peuvent s'agglomérer entre-eux pour changer la donne sur le plan social, la re-distribution juste des richesse, donc sur le pouvoir en somme (s'en parler de où est passé tout ce fric ? Tout ces dons? Vous avez eu un reçu vous pour le petit enfant "noir" sponsorisé en Afrique ?).Loin de moi l'idée de discréditer les gens qui essaient de penser différemment, qui sont sans doute pour beaucoup d'entre-eux doté d'une grande sensibilité et qui essaient de faire bouger les choses sur le terrains des inégalités,ou encore de protéger mère nature, donner une place de choix à nos congénères les animaux et tout ce que l'humain à délaisser au profit de... bah du profit......et, de trop d'égo et, de trop de narcissisme...Mais bon, tout ça va dans le même panier; notamment lié à la perte de repères spirituelle, laissant un grand vide existentiel.L'enfer est pavé de bonnes intentions (on l'entend souvent celle-là).Avoir une grande motivation et une envie profonde de faire le bien, ne suffit pas.À mon sens, il faut savoir prendre de la distance sur ses actes, ses pensées et surtout ses émotions.Avant de vouloir changer le monde, il faut penser à se structurer que ce soit mentalement ou dans son quotidien (et pas besoin d'argent pour ça).Puiser sa force et sa motivation dans tout émotionel pour défendre des causes que « l'on » pense juste, c'est prendre le risque d'être manipulable, que ce soit par ses propres peurs ou par un sytème qui sait comment manipuler ces mécanismes psychologique fait de fragilités. C'est prendre le risque de devenir nous même un persécuteur influençable sans s'en rendre compte.‣ (À la base, je créé ce sujet par rapport à la demande de boycott sur le prochain jeu Harry Potter et les histoires de Rowling sur la case "périodique" (c'est pas son nouveau bouquin). Vous voyez bien quand même dans qu'elle délire nous tombons là ? Cette personne n'a même pas pu participer au documentaire sur sa propre saga pour ne pas froisser les égos de personnes qui se sont sentis blessés par son avis sur un sujet sans rapport avec le documentaire (avis basé sur des faits réels et qui la concerne en soit). Le plus délirant étant que l'on extrait le créateur d'un univers (on l'efface en apparence) pour que les gens que cette auteur révulsent puisse tout de même consommer les produits liés intégralement à la pensée de cette même créatrice...En définitif, le but était surtout de partager cette vidéo qui je pense est déjà relativement connu et accessible. Je l'avais personnellement visionné il y a un moment, et bien que pour ma part cela n'apportait pas grand chose de nouveau dans ma réflexion. J'ai tout de même trouvé digne d'intérêt et apprécié la partie commentaire avec des échanges que j'ai trouvé fort intéressent; notamment, des anciennes personnes woke qui ont pris conscience des travers que pouvait avoir ce mouvement, des personnes "dits" de couleurs qui expliquent pourquoi elles n'apprécient pas ce mouvement...Tout le monde s'y expriment et certaines personnes de façon réellement constructive. (Tachez d'en faire de même).‣ Lien pourla partie commentaire : https://www.youtube.com/watch?v=JLyf30q1mHk ☞ Cette vidéo se trouvent également sur laà playlists), qui pourra peut-être vous amener à découvrir des nouvelles choses, réfléchir d'avantage sur certains type de sujets ou en approfondir d'autres : https://www.youtube.com/channel/UCDwitrdhHEUH5dbN9i1olXg