Xbox : vers un Game Pass gratuit (avec publicités) pour toucher les pays émergents ?

Déjà évoqué par le passé, la possibilité d'une nouvelle offre Game Pass encore moins chère est de nouveau à la table des réflexions chez Microsoft et c'est peu de le dire vu que l'on parle carrière d'un modèle « gratuit ». Enfin techniquement, car plutôt sujet au visionnage de publicités.



Le directeur financier Tim Stuart a en effet évoqué lors du Wells Fargo TMT Summit le besoin aujourd'hui d'étendre davantage le xCloud et le Game Pass à plusieurs marchés émergents comme l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, secteurs où les revenus moyens sont plus faibles qu'ailleurs, mais ce qui n'empêche pas de possibles adaptations, par exemple « Regardez 30 secondes de publicité pour bénéficier de 2h de jeu en streaming. »



On comprend derrière cela que ce modèle pourra bien ne jamais concerner les territoires occidentaux, et il est même probable que le nombre de jeu proposé soit moindre, façon Game Pass Core. Dans tous les cas, selon les sources de Windows Central, ce ne sont pas que des mots mais un véritable plan interne dont l'introduction pourrait avoir lieu courant 2024.