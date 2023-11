Square Enix signe un premier semestre fiscal décevant, malgré Final Fantasy XVI Square Enix signe un premier semestre fiscal décevant, malgré Final Fantasy XVI

Le nouveau PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, a de l'ambition pour remettre la boîte sur de meilleurs rails, et compte sur ce sujet présenter ses plans aux actionnaires l'année prochaine, mais en attendant, l'éditeur japonais doit continuer de faire avec les conséquences des décisions passées, et signe un premier semestre de l'année fiscale en cours (du 1er avril au 30 septembre 2023) tout simplement décevant quand on sait qu'il fut marqué par le lancement de Final Fantasy XVI. Dont nous n'avons d'ailleurs aucune mise à jour des ventes.



De fait, le CA est quasiment identique à l'année précédente pendant que le bénéfice opérationnel chute, et pire encore pour le bénéfice net (on passe de l'équivalent de 245 millions d'euros à 100 millions).



Au moins on reste dans le vert, mais toujours est-il que l'entreprise a enchaîné les mauvaises performances, même dans le secteur mobile (baisse d'audience des anciens jeux, réception moyenne des nouveaux) et même dans le MMO même si c'est ici logique, le pilier Final Fantasy XIV étant encore en attente de sa prochaine extension (été 2024) et d'une nouvelle audience avec l'arrivée d'une version Xbox Series (printemps 2024).



Square Enix se contentera d'amasser quelques miettes en fin d'année avec ses promos habituelles et les sorties de Star Ocean : The Second Story R et Dragon Quest Monsters 3, mais c'est surtout pour l'année prochaine que les fans ont tourné leur regard, vers Final Fantasy VII Rebirth.