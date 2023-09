Microsoft prend rendez-vous pour le TGS Microsoft prend rendez-vous pour le TGS

Microsoft annonce placer son petit show TGS, dit « Xbox Digital Broadcast », le 21 septembre à 11h00 du matin (heure FR), sans donner de précisions sur le programme hormis les mots habituels comme une mise à jour de certains titres annoncés de la part des XGS et de Bethesda (?) ainsi que quelques représentants japonais et plus globalement asiatiques, le tout durant une petite heure.



Si l'on se fit à l'année dernière, ce genre de live sera surtout intéressant pour les annonces Game Pass, avec ou sans shadow-drop, avec pourquoi pas du Square Enix vu la récente poignée de mains.