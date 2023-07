Star Wars Outlaws : l'équipe promet une aventure dense plutôt qu'un RPG ''de 200 à 300h'' Star Wars Outlaws : l'équipe promet une aventure dense plutôt qu'un RPG ''de 200 à 300h''

La moyenne de l'audience JV se fait naturellement vieillissante, et le temps alloué à la pratique s'amoindrit par d'autres besoins de la vie, et cette catégorie du public « occupé » accueillera probablement comme une bonne nouvelle les propos de deux des têtes d'affiche du futur Star Wars Outlaws (via IGN) : sans rentrer dans les détails de la durée de vie, les mecs appuient qu'ils ne veulent pas faire un jeu trop long destiné à ne pas être terminé par la majorité des joueurs.



« Notre objectif est d'emmener les joueurs dans une aventure dense et riche. […] Ce n'est absolument pas un RPG de 200 ou 300h. C'est un action-RPG très ciblé qui emmènera les gens dans une aventure très facile à gérer. »



Rassurant d'une certaine façon et mine de rien, ce n'est pas la première fois que des responsables chez Ubisoft parlent d'envies de faire des jeux moins longs après les critiques faîtes sur Assassin's Creed Valhalla. Après on parle quand même du plus gros succès de l'histoire de la franchise donc ce côté « abusé » ne va, on imagine, pas disparaître, et on s'attend à de l'équivalent pour Assassin's Creed Code RED.