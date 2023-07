Evan Wells quittera Naughty Dog en fin d'année Evan Wells quittera Naughty Dog en fin d'année

Il était à la tête de Naughty Dog, studio où il a passé 25 ans de sa vie, et il est l'heure pour Evan Wells de tourner une grande page en annonçant prendre sa « retraite » en fin d'année, laissant Neil Druckmann comme seul dirigeant de l'un des piliers des PlayStation Studios.



L'homme se plaît dans un communiqué à indiquer que chaque étape majeure de sa vie est liée d'une certaine façon à un projet, de son arrivée dans le studio en 1998 pendant le chantier Crash Bandicoot 3, la rencontre avec sa femme pendant celui de Crash Team Racing, son envol en lune de miel après le lancement de Jak 2, la naissance de son premier enfant en pleine semaine de l'E3 où fut annoncé Uncharted, et son deuxième pendant le développement de The Last of Us.



Bonne route à lui, pendant que les plus de 400 Dogs s'attellent à finaliser le projet The Last of Us : Factions, et d'autres choses encore non annoncer.